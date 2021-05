Il cielo di primavera, riaprono il planetario e il museo astronomico di Villa Filippina

Porte aperte al Planetario e Museo astronomico del Parco di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18), con il passaggio della Sicilia in zona gialla e la riapertura dei luoghi di cultura. In programma degli appuntamenti fissi, ogni venerdì e alcuni appuntamenti periodici per osservare le stelle del cielo primaverile, la luna e il sole.

Venerdì 21 maggio, al via il primo appuntamento con “Il cielo di primavera”, con due turni (ore 20.00 e 20.45) dove si potrà assistere alle proiezioni all’interno della cupola del planetario, fare una visita al museo astronomico e osservare le stelle e la luna ai telescopi, sul prato della villa. Domenica 23 maggio, sempre con due turni (ore 11.30 e 12.15) osservazioni del sole ai telescopi.

I percorsi si svolgeranno per un massimo di 30 persone a turno. Saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19, con l’uso obbligatorio della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la sanificazione degli spazi a cura della struttura, alla fine di ogni turno.

Ticket: 6 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini (dai 5 ai 10 anni). Prenotazione obbligatoria online (disponibile da martedì 18 maggio) o in sede (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...