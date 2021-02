E quindi uscimmo a riveder le stelle, spettacoli sotto la cupola al planetario di Villa Filippina

Cancelli riaperti al Planetario e Museo astronomico del Parco di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) a Palermo con i primi due eventi aperti al pubblico dopo l’istituzione della Sicilia in Zona gialla.

Venerdì 19 e 26 febbraio appuntamento con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, in programma spettacoli sotto la cupola, un percorso guidato al museo astronomico e osservazioni dalle terrazze della Villa. Venerdì 19 febbraio è la volta di “Il cielo di febbraio”, per ammirare la grande congiunzione tra il pianeta Marte, la Luna e le Pleiadi. Venerdì 26 febbraio tocca al “Plenilunio d’inverno”, per l’ultimo incontro della stagione con la Luna piena.

Gli spettacoli si svolgeranno in tre turni (ore 18.00, 18.45, 19.30) per un massimo di 30 persone a turno. Saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19, con l’uso obbligatorio della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la sanificazione degli spazi a cura della struttura alla fine di ogni turno. Ticket: 6 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini (dai 5 ai 10 anni). Biglietti acquistabili online (clicca qui).