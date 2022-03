I pittori abbracciano i bambini autistici ucraini, una mostra al porticciolo della Cala

Il 2 aprile nel mondo è la Giornata della consapevolezza dell’ Autismo, istituita dalle Nazioni Unite per far luce su un disturbo molto diffuso e per il quale resta ancora molto da fare, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e l’integrazione delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

In occasione di questa giornata, l’Associazione A.G.S.A.S. Onlus (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) organizza, sotto la direzione artistica di Pippo Buscemi e patrocinata dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alle CulturE, una estemporanea di pittura dal titolo “l Pittori abbracciano i bambini autistici Ucraini”.

L’evento si terrà sabato 2 aprile dalle ore 9 alle ore 18 lungo il porto turistico della Cala di Palermo; i più noti pittori, circa 100 sia italiani che stranieri scenderanno lungo La Cala e dipingeranno a tema, pensando ai bambini dell’Ucraina sotto le bombe. “Un’iniziativa - dichiara l'assessore alle Culture, Mario Zito - che assume un alto valore simbolico in un momento in cui agli artisti viene richiesto di rispondere alla guerra con le proprie “armi”: pennelli, colori, tele…".