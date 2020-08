Per aspera ad astra, dal castello di Calatamauro si guardano le stelle bevendo vino

Per aspera ad astra è un evento giunto alla quarta edizione, all'aperto, nell'area archeologica naturalistica Castello di Calatamauro, unpercorso in notturna che parte da contrada Scirotta ai piedi di una collina, fino a raggiungere il castello per degustare i vini del territorio e osservare le stelle. Il castello di Calatamauro era una fortezza che dominava e domina ancoraoggi la Valle del Belìce e parte dei Monti Sicani. Oggi è gestitodall'Associazione Vivere Slow che ne ha fatto il punto di riferimentoper visitare tutto il territorio circostante, quella chel'associazione definisce “la Sicilia nascosta”, quella partedell'entroterra siciliano che, proprio per il suo isolamento, ancoraoggi custodisce uno stile di vita antico e prodotti di eccellenza. Il10 agosto ci si incontra per salire insieme perchè la salita è lametafora della vita, dove la ricerca appaga, dove la fatica dà isuoi frutti. Il messaggio che si vuole lasciare è quello dellascoperta, in questo caso la scoperta del territorio che i visitatoriconosceranno durante il percorso, del castello e dei vini che questaterra produce, perchè non si può staccare il prodotto dalterritorio, perché i vini sono l'espressione di un luogo, di questoluogo. Una serata quindi, per stare insieme, per conoscere econoscersi.Laconquista del castello di giorno viene fatta per godere di unbellissimo paesaggio, di notte per avvicinarsi a ciò che èsconosciuto, a quella parte di noi che, attraverso il sacrificio,aspira a trovare “la bellezza che riempie”, che appaga rispettoalla società di oggi, che semplifica i percorsi, che ci svuota e cidà una bellezza “consumabile”.Oltrealla visita e alla degustazione, sarà esposta un'opera del maestroCarmelo Giallo nella cisterna del Castello e momenti si socializzazione dove scambieremoidee e pensieri. Prenotazione obbligatoria - per informazioni: info@vivereslow.it.

Gallery