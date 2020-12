Palermo vista e fotografata dalle donne: l'evento del Centro Internazionale in streaming

Palermo vista attraverso lo sguardo delle donne, e fotografata dalle donne. E’ questo il tema di Palermo bellissima, un progetto che include una mostra e un libro fotografico che verrà presentato mercoledì 23 dicembre alle ore 16.00 in live streaming dal Centro Internazionale di fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia.

“E’ una bellezza vedere più di cinquanta donne che escono da casa con un ruolo determinato da una macchina fotografica. Sono fiera che l’iniziativa abbia ricevuto tanto consenso, perché sono sicura che da questa avventura nasceranno nuove fotografe”. Afferma Letizia Battaglia che presenzierà alla diretta streaming.

Oltre centoventi fotografie di Palermo, selezionate tra quelle prodotte durante l’intera durata del progetto che ha coinvolto cinquantacinque donne in un percorso iniziato nel 2019 al Centro Internazionale di fotografia. Una mostra in cui gli occhi dietro ad ogni fotografia sono femminili. Una manifestazione fatta da donne, ma non solo per le donne. Perché il suo fine è quello di dare spazio all’esperienza e alla sensibilità delle donne per rappresentare e raccontare Palermo in modo collettivo. In quest’ottica le autrici, sia fotografe professioniste che non, hanno dato liberamente spazio alla propria espressività, restituendo la propria personale immagine della città.

Dopo la mostra, che sarà sempre visibile on line sulla pagina del Centro Internazionale di fotografia, le fotografie di Palermo Bellissima entreranno nell’Archivio Palermo, composto dalle oltre 150 fotografie donate, sin dalla sua fondazione, al Centro Internazionale di Fotografia da fotografi italiani e internazionali, e che continua ad arricchirsi di nuove opere provenienti da donazioni pubbliche e private. Il progetto Palermo Bellissima è reso possibile grazie al sostegno dell’Assessorato alle Culture del Comune di Palermo.