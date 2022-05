Il segreto del successo e la lotta al bullismo, l'evento di Osm Kids alla scuola Sciascia

Si terrà lunedì 16 maggio presso l'istituto comprensivo Leonardo Sciascia l'evento Osm Kids, il progetto ideato da Paolo Ruggeri e da Osm per preparare i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie ai principi del successo e della motivazione. Durante l'iniziativa si parlarà a 62 bambini di bullismo e cyberbullismo, facendo un viaggio attraverso le emozioni.

Tre aziende "adotteranno" le classi: Sammontana, che donerà ai bambini i gelati a fine evento, Galati che si occuperà del servizio e Mida farma che omaggerà alle 4 classi di 5° elementare le copie dei libri della collana Osm Kids. "Se a un bambino delle scuole elementari - dicono gli organizzatori - vengono insegnati, già in tenera età, i fondamenti del successo (come si genera il denaro, gli elementi importanti nelle relazioni, come affrontare le persone ostiche, come comunicare con successo) egli, crescendo, diventerà un adulto felice. Ricevendo queste informazioni tanto fondamentali a una tenera età sarà come se venisse inoculato rispetto alla miriade di false informazioni e critiche (sull'aspetto, sulla sua capacità di studio, sulle sue abilità) che riceverà negli anni a venire".

Preparati quattro album a fumetti per aiutare il bambino a comprendere i concetti del successo, fin dall'infanzia: "Il bambino che non aveva soldi", un volumetto che insegna ai più piccoli le basi del denaro e del valore; "I bulli non mi fanno paura", un libricino che insegna al bambino come affrontare con successo i bulli e come non farsi sminuire; "Il bambino che non andava bene a scuola", per dire al bambino perché sta avendo difficoltà nello studio e come fare a porvi rimedio e "Mamma un mestiere da imparare" che insegna a figli come fare ad interagire con un genitore che lo critichi e lo sminuisca troppo. I volumi Osm Kids sono anche disponibili in un singolo pacchetto scontato.