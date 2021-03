Orione, il saluto al cielo invernale: appuntamento astronomico a Villa Filippina

Porte aperte al Planetario e Museo astronomico del Parco di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con un nuovo appuntamento dedicato alla costellazione di Orione. Venerdì 12 marzo (ore 18.30, 19.15, 20.00) è la volta di “Orione, il saluto al cielo invernale”. In programma spettacoli sotto la cupola, un percorso guidato al museo astronomico e osservazioni ai telescopi, sul prato della Villa.

Sarà possibile ammirare una delle più belle e ricche costellazioni celesti. A pochi giorni dall’inizio della primavera, quella di venerdì 12 marzo, è l’ultima occasione per ammirare il cielo d’inverno e osservare, da vicino, le meraviglie nascoste tra le stelle, del cacciatore più famoso del cielo. Con una telecamera live view, installata su un potente telescopio, si potrà ammirare la grande nebulosa (M42) e la nebulosa “Testa di cavallo”, oltre alle splendenti stelle, in un notte senza Luna.

I percorsi si svolgeranno in tre turni (ore 18.30, 19.15, 20.00) per un massimo di 25 persone a turno. Uno spettacolo sotto la cupola del Planetario sarà dedicato alle leggende e alle meraviglie di Orione. A seguire, osservazioni e proiezioni in diretta, ai telescopi.

Saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19, con l’uso obbligatorio della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la sanificazione degli spazi a cura della struttura alla fine di ogni turno. Ticket: 6 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini (dai 5 ai 10 anni). Ticket online disponibili su: www.parcoticket.altervista.org.