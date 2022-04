Opale jazz night con Toni Piscopo quartet: sul palco "Swing along with me"

Lo spettacolo musicale è eseguito dal gruppo denominato “Toni Piscopo quartet”. La formazione, costituita da Riccardo Randisi (pianoforte), Riccardo Lo Bue (contrabbasso), Paolo Vicari (batteria), e Toni Piscopo (voce), comprende musicisti d’alto profilo professionale esibitisi di frequente a manifestazioni di livello nazionale ed internazionale.

Toni Piscopo, vocalist del gruppo, è considerato uno fra i pochi interpreti italiani della canzone popolare tradizionale americana. Una citazione del giornalista critico musicale Gigi Razete riporta: Tra le voci maschili del jazz, assai meno numerose delle femminili, quella di Toni Piscopo è da molti anni una delle più eleganti e raffinate a livello nazionale.

Il quartetto attinge il proprio repertorio dai classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori (Gershwin, Porter Ellington, ecc.) che, attraverso la struttura di “canzone”, hanno finito per scrivere la storia stessa di un’intera epoca. Tra i brani in programma si potrà ascoltare “Nice work if you can get it”, “It’s all right with me”, “Take the “A” train” , ma anche “Wawe”, “That’s life” ed altri.