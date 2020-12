Trent'anni dall'Oscar a "Nuovo cinema Paradiso", l'evento online con Peppuccio Tornatore

Nel 2020 ha festeggiato 30 anni dalla conquista della più prestigiosa statuina, l'Oscar come miglior film straniero, il capolavoro di

Giuseppe Tornatore, "Nuovo cinema Paradiso".

Per celebrare questo trionfo il Comune di Bagheria, con il patrocinio oneroso dell'assessorato regionale ai Beni culturali e dell'Identità siciliana ed il coordinamento dell'assessorato comunale ai Beni Culturali e Spettacolo diretto da Maurizio Lo Galbo, in occasione del trentesimo anniversario dall'Oscar ha deciso di farsi promotore di un evento on line, che verrà trasmesso il 28 dicembre, alle 21,30, sui canali social del Comune di Bagheria grazie alla produzione e collaborazione di Quintosol Production s.r.l. e Loredana Caltagirone e Giuseppe Sorce. L'evento celebrativo on line si svolgerà tra Villa Cattolica, sede del museo Guttuso e villa Butera.

Parteciperanno: il sindaco Filippo Maria Tripoli, l'assessore Maurizio Lo Galbo, il pianista Giovanni Moncada, il presidente del Rotary club di Bagheria Giorgio Castelli e chiuderà la manifestazione on line il saluto del regista Giuseppe Tornatore alla sua città che continua a dimostrargli grandissimo affetto.

"Nuovo Cinema Paradiso" vinse anche a Cannes, dove nel 1989 conquistò l’ambito Gran Premio Speciale della Giuria, presieduta quell’anno da Wim Wenders, per poi arrivare il 26 marzo del 1990, sul palco del Kodak Theatre dove Jack Lemmon e l’attrice russa Natalya Negoda annunciarono che il film vincitore dell’ambita statuetta per la categoria film straniero era proprio "Nuovo Cinema Paradiso". Sul palco a ritirare l'Oscar salirà l'emozionatissimo regista, per i bagheresi, Peppuccio Tornatore, accompagnato dal produttore Franco Cristaldi. Un successo, forse anche inatteso, per un’opera che, a distanza di più di trent’anni, suscita ancora tanto interesse ed emozione.