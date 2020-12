"On the move", su Zoom un incontro sulle forme di viaggio attraverso il linguaggio dell'arte

Giovedì 3 dicembre, alle 18.30, sulla piattaforma Zoom, si terrà l'incontro “On The Move: Alternative Forms of Journeys through an Artistic Lens” (In cammino: diverse forme di viaggio attraverso il linguaggio dell'arte) organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.) dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con la New York University (DC Dialogues e John Brademas Center), e con il supporto dell’Istituto di Culture Italiana a Washington DC e dell'impresa sociale Moltivolti di Palermo.

Nel corso dell’incontro, curato dal critico d'arte Renato Miracco e dall’ economista Mauro Testaverde, sarà esplorato il significato della parola “viaggio”, che sarà rappresentato attraverso diverse forme d'arte, per le tante persone per cui partire è l'unica maniera di proteggere la propria vita e assicurare un futuro migliore per sé e per i propri cari. Interverranno, tra gli altri, Aldo Schiavello, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e Alessandra Sciurba, ricercatrice in “Filosofia del Diritto”. Per partecipare è necessario registrarsi a questo link.