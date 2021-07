Occhi su Saturno, notte di osservazioni astronomiche a Ventimiglia di Sicilia

"Occhi su Saturno", è una serata osservativa gratuita, organizzata dall'Orsa (Organizzazione Ricerche Studi d'Astronomia) che si terrà Venerdì 6 agosto dalle 21.30 a mezzanotte, all'Osservatorio Astronomico di Ventimiglia di Sicilia "G. Puglia".

L'Orsa è un'associazione di appassionati di astronomia presente a Palermo sin dal 1984. organizza Occhi su Saturno, una serata osservativa Gratuita, aperta al pubblico di tutte le età. Protagonista della serata sarà Saturno, il fotogenico ed iconico pianeta degli anelli. Sarà possibile osservare dal grande telescopio di 41 cm di diametro presente nella cupola dell'osservatorio; sarà anche possibile osservare dai telescopi presenti nel piazzale dell'osservatorio; inoltre i nostri divulgatori insegneranno a riconoscere le costellazioni, illustrandone i miti greci ed arabi associati.

Si raccomanda l'uso della mascherina in luoghi chiusi. Si raccomanda l’uso scarpe comode o da ginnastica per salire in cupola. In caso di meteo avverso, l’annullamento della serata sarà pubblicato nella pagina facebook dell'evento alle ore 16.00 di sabato 6 agosto. Per ulteriori domande potete: orsapalermo1984@gmail.com.

