Non c’è scuola senza privacy: online il seminario formativo per studenti e non

Come è cambiata la scuola al tempo del Covid-19? Quale tutela dei dati personali per alunni, docenti e per le figure che gravitano nel mondo istruzione? Bullismo e cyberbullismo, come prevenire e gestire questi fenomeni?

Di questo e altro si parlerà nel corso di una giornata formativa "Non c’è scuola senza Privacy” che è il titolo dell'evento online che si svolgerà nel corso di tutta la giornata del 5 marzo, a partire dalla ore 9. L'evento organizzato dall'associazione "Protezione Diritti e Libertà Privacy", in collaborazione con l'associazione nazionale Pa Social di cui il Comune di Bagheria è socio, gode anche del supporto promozionale del Comune di Bagheria. L'evento online, rivolto alle scuole medie e superiori, è gratuito ma è necessaria l'iscrizione.

Il seminario formativo prevede 3 sessioni, per partecipare è obbligatoria l'iscrizione. A propmuovere l'iniziativa presso le scuole di Bagheria l'assessore alla Pubblica Istruzione Maurizio Lo Galbo che ha inviato a tutti i dirigenti scolastici una nota ed il programma dell'evento che è scaricabile anche dal sito web comunale.