Evento Movio, al multisala Aurora la proiezione dei cortometraggi "Erebia" e "L'assenza"

Primo evento Movio (team di produzione indipendente) che promuove l'anteprima dei due cortometraggi: "Erebia" e "L'assenza", presso il cinema Multisala Aurora.

Ecco una piccola sinossi dei due progetti: "Il cortometraggio Erebia scritto e diretto da Michele Megna & Alessandro Montalto , con la fotografia di Andrea Vacanti, e prodotto in collaborazione con "Panormos officina artistica" e "Cinnamon production", tratta la sottile e complessa tematica della paura della maternità attraverso gli occhi della protagonista interpretata da Miriam Alfonso. Quest’ultima si ritroverà ad affrontare i propri incubi e paure dovute alla sua gravidanza indesiderata".

"Abbiamo prodotto L'assenza in collaborazione con "Cinnamon production" e ha come protagonista ancora una volta Dana Giuliano, interprete di una giovane donna che attende un ospite per cena. La regia è di Pietro Graffeo, scritto a quattro mani con Elisa Lo Giudice, mentre la direzione della fotografia è di Andrea Vacanti". I componenti di Movio sono tre ragazzi dai 21-23 anni, con la passione del cinema e dell'arte. Rispettivamente: Michele Megna, regista e sceneggiatore; Alessandro Montalto, regista, sceneggiatore e grafich designer; Andrea Vacanti, D.O.P.

L'evento in questione, promuoverà la prima proiezione dei corti, per poi passare alla fase "festivaliera". "Teniamo molto al cinema, nonostante sia ancora un concetto indipendente. Crediamo che Palermo sia tutt'ora un importante centro artistico, dove tutti noi possiamo avere la possibilità di esprimere attraverso un progetto simile, ciò che realmente pensiamo a livello metaforico, di un argomento sottile, onirico...". Movio crede fortemente in una visione molto "espansiva", con l'obiettivo di continuare a realizzare progetti cinematografici sempre più ricchi di significato e di qualità.