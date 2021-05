Domeniche al museo, ecco gli eventi all'Ecomuseo Mare Memoria Viva

Dopo la riapertura al pubblico dell’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, in questa tarda primavera, negli spazi dell’Ex-Deposito Locomotive di Sant’Erasmo arriva Mare We un ciclo di quattro eventi, per trascorrere insieme le domeniche dalle 11 fino al tardo pomeriggio, in compagnia e in sicurezza, in uno dei più originali ecomusei della Sicilia.

Mare We propone un ricco programma con visite guidate, laboratori e attività creative per bambini e bambine, passeggiate urbane, pic-nic sotto gli ombrelloni, musica ed eventi culturali. Le attività sono a cura dell’”equipaggio” dell’associazione Mare Memoria Viva mentre i pic-nic in giardino a pranzo, accompagnati da sonorità africane e marocchine, sono curati da Kirmal, una nuova impresa sociale multiculturale che unisce esperienze culinarie e narrative. Menu “plurali” mediterranei che uniscono Sicilia, Africa e Asia per adulti e bambini con prenotazione obbligatoria entro sabato alle 10.

Un’occasione per tornare a fruire i luoghi della cultura e scoprire la costa sud della città, il frontemare e l’archivio di documenti audiovisivi sul mare che l’ecomuseo custodisce e promuove.

Il programma

Domenica 30 maggio

ore 11:00 | 13:00

Visite guidate all'Ecomuseo e presentazione della prima opera datapoietica dedicata al fiume Oreto, a firma del duo di artisti Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, realizzata nell’ambito del progetto U-DatiNos - Sensibili all’acqua.

ore 11:30 | 13:00

Passeggiate alla foce del fiume Oreto dove sarà in corso l’estemporanea “Oreto d’arte” a cura del Forum Contratto di fiume , rilevazione dei dati sullo stato delle sue acque per fare insieme l’esperienza di essere Custodi del fiume e di alimentare in prima persona l’opera datapoietica allestita negli spazi del museo.

ore 11:30 | 13:00

Laboratorio per bambini dal titolo Come si fa una bolla in cui costruire insieme un attrezzo per realizzare grandi bolle di sapone.

ore 13:30

Pic-nic mediorientale con menù proposto da Kirmal - Cucine Narranti accompagnato da una selezione musicale a cura di Aladin Ilou.

ore 14:30

Relax e giochi all’aperto con il velocipede e le attività del ciclo Pedalando in mare aperto. A seguire, spettacolo di Bolle di sapone.

ore 17:00

Concerto in giardino con Magnetic Trio Gianni Gebbia (sax), Gabrio Bevilacqua (contrabbasso), Carmelo Graceffa (batteria) con un repertorio che spazia dal folk alla world music, dall'improvvisazione radicale al jazz contemporaneo.

Come prenotare

Dalle 9.30 alle 18 il museo è aperto alle visite. Le attività sono gratuite ma è consigliata la prenotazione compilando il modulo a questo link. Per il pic-nic in giardino è obbligatoria la prenotazione entro le ore 10 del sabato via modulo. Il box pranzo ha un costo di 10 euro per il menù adulti e di 6 euro per il menù bambini.

