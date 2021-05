Mamma non sei sola, online l'incontro sull'allattamento con un neonatologo del Cervello

Mamma non sei sola: "Allattamento, un buon attacco per cominciare bene e proseguire serenamente per evitare difficoltà" a cura del dottor Giuseppe Giordano. Appuntamento martedì 18 maggio dalle ore 10 alle 12.

Martedì 18 maggio alle ore 10 avrà luogo l’incontro con il dottor Giordano, neonatologo presso l'Ospedale Cervello di Palermo, curatore del Portale Allattamenti Riuniti, che ci parlerà di "Allattamento: un buon attacco per cominciare bene e proseguire serenamente per evitare difficoltà". Le donne in gravidanza, le neomamme, le mamme che allattano già da un po', i papà, le nonne e i nonni che desiderano partecipare possono registrarsi qui. Riceverai un’email di conferma con il link e le informazioni necessarie per entrare nella riunione.

