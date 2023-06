Nella magica notte di San Giovanni riti, simboli, erbe, streghe e leggende: l'evento

gratis soci Tacus | 5 euro non soci

Una passeggiata raccontata, dal taglio storico - antropologico, per ripercorrere le antiche tradizioni e i misteri della notte di San Giovanni. Nella sera del 23 giugno, in un continuo alternarsi tra sacro e profano, un percorso sulle origini della celebrazione connessa al solstizio d'estate, alla ierogamia fra Sole e Luna, e alle consacrazioni con il fuoco e con le acque ed, ancora, i segreti dei riti propiziatori per garantire fertilità, prosperità e protezione; i miti, le leggende e le credenze popolari connessi a simboli, erbe, preghiere e formule incantatorie.

Durante la passeggiata chi vorrà potrà prendere parte alla rappresentazione del rito preparatorio per l'Acqua di San Giovanni portando con se una bottiglia di vetro e un mazzo di erbe e fiori spontanei. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo).

L'attività è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non intendersi come visita o tour guidato. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali e/o descrizioni di carattere artistico - architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.