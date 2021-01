Libri, luoghi e personaggi della Sicilia: l'iniziativa "social" della libreria Macaione

L’associazione Settimana delle Culture e Spazio Cultura Libreria Macaione, promuovono e organizzano una serie di incontri quindicinali in diretta sui social dal titolo “Libri, luoghi e personaggi della Sicilia". L’iniziativa è in collaborazione con il giornalista e scrittore Lino Buscemi.

L'idea, di Lino Buscemi, studioso appassionato della storia della Sicilia, è stata accolta e sostenuta dall'Associazione “Settimana delle Culture” e da Spazio Cultura per conservare la memoria storica da trasmettere alle nuove generazioni. “Statua della Libertà” o “Monumento ai Caduti?”.

Il primo incontro, in programma per martedì 26 gennaio alle ore 18:30, diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione e Settimana delle Culture, sarà dedicato a un monumento simbolo che i palermitani hanno sempre chiamato “la Statua” e che il regime fascista trasformò in “Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale”.

Dopo l’introduzione di Nicola Macaione, presidente di Spazio Cultura, e di Salvo Viola, presidente della Settimana delle Culture, Lino Buscemi, ce ne racconterà la storia. Al termine dell’incontro verrà formulata alla municipalità e ai cittadini palermitani una proposta. Durante la diretta sarà possibile porre domande o scrivere un commento.