Il poeta arcadico Giovanni Meli e la sua Palermo, l'evento online della libreria Macaione

L’associazione Settimana delle Culture e Spazio Cultura Libreria Macaione saranno in diretta Facebook martedì 23 marzo alle ore 18:30 per il quinto appuntamento di “Libri, luoghi e personaggi della Sicilia” dal titolo “Il poeta arcadico Giovanni Meli e la sua Palermo”. La rassegna, organizzata in collaborazione con il giornalista e scrittore Lino Buscemi, ha come obiettivo di ravvivare la memoria storica da trasmettere alle nuove generazioni.

Dopo l’introduzione di Nicola Macaione, presidente di Spazio Cultura, e di Salvo Viola, presidente della Settimana delle Culture, Lino Buscemi, ripercorrerà la vita del poeta, paragonato per grandezza a Teocrito, attraverso i luoghi storici della nostra città legati al personaggio con aneddoti e curiosità. Durante la diretta sarà possibile porre domande o scrivere un commento.