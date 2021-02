Streaming, la memoria storica e culturale della nostra città rivive nello Zibaldone palermitano

L’associazione Settimana delle Culture e Spazio Cultura Libreria Macaione saranno in diretta Facebook martedì 23 febbraio alle ore 18:30 per il terzo appuntamento di “Libri, luoghi e personaggi della Sicilia” dal titolo “La memoria storica e culturale della nostra città rivive nello Zibaldone palermitano”. La rassegna, organizzata in collaborazione con il giornalista e scrittore Lino Buscemi, ha come obiettivo di ravvivare la memoria storica da trasmettere alle nuove generazioni.

Dopo l’introduzione di Nicola Macaione, presidente di Spazio Cultura, e di Salvo Viola, presidente della Settimana delle Culture, Lino Buscemi, coordinatore editoriale e prefatore dei volumi, dialogherà con l'editore Edoardo Lazzara.

Lo Zibaldone palermitano racconti, storie e curiosità è un’opera pubblicata da ben 5 anni dall'editore Edoardo Lazzara, ideatore e curatore del progetto editoriale insieme a Sebastiano Catalano, con il marchio Arti Grafiche Palermitane. Ogni anno vengono proposte foto, disegni, proverbi e cronaca di un tempo da cui proviene uno spaccato sociale antico, pur tra mille incongruenze, indubbiamente più glorioso e, forse, meno dispersivo rispetto a quello che caratterizza il nostro presente.