La sostenibilità della pesca per la salvaguardia del mare: il dibattito al Palermo Cruise Terminale

Legacoop Sicilia intende sostenere la diffusione degli standard per la pesca sostenibile, per garantire la salute del mare, il ridotto impatto della pesca, il rispetto dell’habitat marino. Se ne discuterà giovedì 16 novembre dalle 10 a Palermo al Terminal Cruise (Molo Vittorio Veneto, al Porto) nel corso di un’iniziativa pubblica sul tema della sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, tema cruciale non solo per la conservazione delle risorse marine ma anche per il benessere a lungo termine delle comunità costiere e dei pescatori. Preservare l'ecosistema marino e garantire le risorse ittiche è un obiettivo condiviso che richiede uno sforzo collettivo; parlarne con gli esperti permette di acquisire competenze specifiche e avviare collaborazioni tra le diverse parti interessate. In questo senso l’apporto di Legacoop Sicilia è fondamentale.

Dopo i saluti di Cristian Maretti, presidente nazionale Legacoop agroalimentare, si aprirà la tavola rotonda introdotta dai biologi Giuseppe Russo e Elena Balboni. Seguiranno gli interventi di Francesca Oppia (Italy - Marine Stewardship Council), del biologo Antonio Di Natale, di Annalisa Tardino, deputata al Parlamento Europeo; Leonardo Catagnano, dirigente regionale del Servizio sviluppo locale e identità della pesca mediterranea, Annalisa Casino, presidente della cooperativa Eticae Stewardship in Action e Elena Ghezzi, responsabile Pesca Legacoop Agroalimentare. Le conclusioni saranno affidate a Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia. Ingresso libero.

Il programma

Saluti

Cristian Maretti - presidente nazionale Legacoop agroalimentare

Coordinano i lavori e introducono i temi

Giuseppe Russo - biologo ricercatore

Elena Balboni - biologa - vicepresidente della cooperativa Safos

Interventi

Francesca Oppia - Program director Italy - Marine Stewardship Council

Antonio Di Natale - biologo - expert for ocean matters

Annalisa Tardino - deputata al Parlamento Europeo

Leonardo Catagnano - dirigente servizio Sviluppo locale e Identità della pesca mediterranea - Regione Siciliana

Annalisa Casino - presidente cooperativa Eticae Stewardship in Action

Elena Ghezzi - responsabile Pesca Legacoop Agroalimentare - vicepresidente Fish Copa - Cogeca

Conclusioni