Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale: l'evento tech a Palazzo Ferreri Ventimiglia

Nuovo appuntamento per gli appassionati di tech e networking. Venerdì 10 novembre dalle ore 18 alle 20.30, Palazzo Ferreri Ventimiglia di Prades (in via Vittorio Emanuele 188), L’innovation Hub fondato da bitRocket Studio, ospita una serata dedicata all’esplorazione delle frontiere dell’intelligenza artificiale. Promotore dell'evento è la stessa bitRocket Studio, software house e riferimento per le società di consulenza IT.

Per l’occasione saranno presenti Luca Micieli ed Emanuele Fabbiani di Xtream. Durante il loro speech racconteranno di Copilot, la rivoluzionaria piattaforma di sviluppo software alimentata da AI, e su ChatGPT, la celebre interfaccia di AI testuale che sta trasformando vari ambiti professionali.

L’incontro, aperto a tutti i professionisti IT e non solo, si pone come una finestra aperta sul futuro dell’innovazione. L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti: per partecipare è dunque necessario registrarsi sul EventBrite a questo link.