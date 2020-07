"InCantaMenti", a Petralia Sottana l'appuntamento dedicato a teatro e musica da strada

Un’estate con regole diverse, in cui le limitazioni imposte per la pubblica sicurezza spingono a trovare nuove soluzioni per offrire spettacoli di qualità e valorizzare il centro storico: questo succede a Petralia Sottana, dove il Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana “Antonio Pepe”, con il sostegno del Comune di Petralia Sottana, organizza “InCantaMenti - teatro e musica da strada”, un evento che, già dal nome, vuole ammaliare i visitatori come un’antica magia. InCantaMenti è un evento articolato su più appuntamenti all’insegna del teatro di strada, dell’arte, della musica.

Si comincia con “Aspettando la Notte Bianca del Cinema”, dal 5 al 7 agosto 2020: una serie di spettacoli serali che avvicinino il pubblico al fine settimana dedicato al cinema. Il 5 agosto staremo col naso all’insù per Qualcosa di Strano (di e con Riccardo Strano), spettacolo di acrobazia aerea. Il 6 agosto sarà protagonista il fuoco, con lo spettacolo Arcano Mangiafuoco (di e con Nino Scaffidi). Il 7 agosto ci divertiremo con Circo Ramingo. Teatro degli spettacoli sarà Piazza Umberto I, il sagrato della Chiesa Madre con l’incantevole belvedere, location scelta per la sua estensione, ma sarà effettuata la proiezione in diretta streaming a Piazza Finocchiaro Aprile, per consentire a più spettatori di assistere.

Durante le giornate del 6 e 7 agosto, inoltre, l’appuntamento è con Motion Picture, estemporanea di pittura urbana a cura dei Pittamuri, che realizzeranno un’opera nei pressi del Cine Teatro Grifeo. Dopo la Notte Bianca del Cinema, in programma nel week end, il 10 agosto arriva “Bolle sotto le stelle”: uno spettacolo di bolle di sapone a cura di Agata Leale. Anche in questo caso lo spettacolo sarà realizzato a Piazza Umberto I, in due repliche, alle 19:30 e alle 23:00, con ingressi controllati.

Il 12 agosto tocca alla musica, con “Il Centro in Concerto”, un’iniziativa che proseguirà nelle prossime settimane, che verrà inaugurata dal gruppo musicale “Fammelo doppio” che si esibirà a Piazza Umberto I con un tributo al rock italiano. Gli ingressi nelle location saranno contingentati e controllati da associazioni partner. All’interno delle aree selezionate per gli spettacoli sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e il rispetto della normativa anticovid in vigore.

Il programma

5 agosto 2020 – ore 22:00 – piazza Umberto I – Qualcosa di Strano di e con Riccardo Strano (proiezione in diretta streaming a Piazza Finocchiaro Aprile)

6-7 agosto – Cine Teatro Grifeo (esterno) Motion Picture – estemporanea di pittura urbana

6 agosto 2020 – ore 22:00 – piazza Umberto I – Arcano Mangiafuoco di e con Nino Scaffidi (proiezione in diretta streaming a Piazza Finocchiaro Aprile)

7 agosto 2020 – ore 22:00 – Piazza Umberto I – Circo Ramingo spettacolo di circo e arti di strada (proiezione in diretta streaming a Piazza Finocchiaro Aprile)

Bolle sotto le stelle

10 agosto 2020 – ore 19:30/23:00 – piazza Umberto I – Eterea – spettacolo di bolle di sapone di e con Agata Leale

Il centro in concerto