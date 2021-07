I drink pink, a Palazzo Branciforte la degustazione di vini rosati del Gambero Rosso

Arriva a Palermo I Drink Pink, l’evento di degustazione del Gambero Rosso dedicato al mondo dei vini rosati. Il 12 luglio, a partire dalle 18 e sino alle 22, a Palazzo Branciforte verrà infatti inaugurata la prima tappa del tour di degustazioni che toccherà anche Napoli e Roma, per promuovere e far conoscere al grande pubblico questo straordinario prodotto.

Un’attenzione crescente riguarda il mondo del vino rosato, un prodotto che con il tempo riscontra sempre più favore sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori; versatile, stuzzicante, capace di sorprendere grazie alla natura ibrida di cui si fa rappresentazione: fresco come un bianco, intrigante come un rosso, porta in sé la duplicità dei più celebri progenitori, esaltandone le caratteristiche peculiari.

I Drink Pink vuole celebrare questo patrimonio attraverso una serata che vedrà protagonisti i migliori vini rosati del territorio nazionale. La tappa di Palermo, ospitata nei magnifici locali di Palazzo Branciforte, vedrà la Sicilia incontrastata protagonista, portavoce della capacità di rendere memorabile uno dei prodotti più rappresentativi dell’ingegno e della capacità dell’uomo di trasformare la materia prima in pura arte.

L’evento sarà aperto ad un pubblico di appassionati ed esperti che potranno destreggiarsi tra i banchi d’assaggio, avendo inoltre la possibilità di gustare le proposte gastronomiche che lo chef Gaetano Billeci del Ristorante Palazzo Branciforte ha pensato in abbinamento ai vini. Una serata all’insegna del bere rosa e della buona cucina, per ritrovare la strada dell’incontro e della convivialità.

L'evento si svolgerà nelle modalità consentite dalle ordinanze in vigore al momento ed è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. I biglietti sono acquistabili sul sito di Gambero Rosso. Per informazioni scrivere a palermo@cittadelgusto.it.

