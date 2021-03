Bilancio di stato, lezioni di economia in streaming: in rete l'incontro col professor Boldrin

Con Michele Boldrin, professore di Economia alla Washington University in Saint Louis, giovedì 1 aprile si parla di “bilancio dello Stato e di utilizzo dei nostri soldi da parte del governo”. Prosegue il ciclo di incontri in streaming promosso dalle associazioni “Genitori e Figli”, “Piazzetta Bagnasco”, dal “Cidi Palermo” e da Logos.

“Il bilancio dello Stato. Come usa, il governo, i nostri soldi?” è il tema del prossimo incontro, in programma dalle 21.15 alle 22 di giovedì 1 aprile, del progetto “Breve storia del futuro. Quale cultura per la cittadinanza”, promosso dalle associazioni “Genitori e Figli”, “Piazzetta Bagnasco”, dal “Cidi Palermo” e da Logos, valorizzando e dando nuova vita all’esperienza decennale dell’associazione “Genitori e Figli” e del Cidi Palermo con il progetto “Educare oggi”.

Sarà Michele Boldrin, Joseph G. Hoyt Distinguished professor of economics, Washington University in Saint Louis, a introdurci alla traduzione in numeri della politica del Paese attraverso il documento del bilancio dello Stato, che dovremmo leggere con la stessa attenzione con cui controlliamo le spese del condominio. Un intervento autorevole, quello di Boldrin, uno dei docenti di economia più apprezzati all’estero, capace di passare con pari autorevolezza da tematiche economiche a temi culturali, politici e sociali,

La partecipazione a questa e alle altre videoconferenze in programma è gratuita. Basta iscriversi tramite il sito www.associazionegenitoriefigli.it.