Dalla luna alla via lattea, a Villa Filippina una serata con gli occhi all'insù

Sabato 4 giugno al Planetario di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) una serata dedicata al cielo d’estate, alla Luna e alla Via Lattea, con l’evento “Dalla Luna alla Via Lattea. Solo andata”. Con gli occhi all’insù, con proiezioni sotto la cupola del Planetario e utilizzando i telescopi, si potrà conoscere più da vicino la Via Lattea, protagonista del cielo d’estate e ammirare la Luna che in questo periodo si trova in posizione ottimale per essere osservata e fotografata. L’evento si svolgerà in tre turni: ore 20.30, 21.15 e 22.00 ed è previsto per un massimo di 50 partecipanti per turno. Biglietti: 6 euro (adulti) e 3 euro (bambini) acquistabili online su www.parcoticket.it o a Villa Filippina.