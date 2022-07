"Ci vediamo in villa", due pomeriggi di gioco e letture per bambini a Villa Costa

Dopo il successo di “Maggio in Villa”, il centro educativo PedagogicaMente organizza “Ci vediamo in Villa”, due pomeriggi di gioco e letture in programma venerdì 22 e sabato 23 luglio, a partire dalle ore 18, a ingresso gratuito a Villa Costa di Palermo (viale Lazio 28).

Venerdì 22 luglio, in programma “Piacere, sono Lalla!”, un laboratorio creativo dedicato ai bimbi e alle bimbe dai 2 ai 5 anni (max 15 posti) durante il quale decoreranno le sagome della tartaruga Lalla. Anche questa volta saranno a disposizione i libri nel nostro angolo di lettura condivisa.

Sabato 23 luglio, sempre alle ore 18, l’appuntamento è per “Sul prato”: letture a tema natura e angolo creatività (18-36 mesi). Mentre i più piccoli saranno impegnati con le attività creative proposte dalle educatrici, in programma un incontro dedicato ai genitori con la presentazione del progetto Centro Bambini e Famiglie nella sede di via Tevere 2. Si parlerà anche di Nurturing Care insieme alla pedagogista Ilenia Falliti: quali sono le buone pratiche nei primi mille giorni di vita?

L'evento è organizzato in collaborazione con il comitato di associazioni Villa Costa - Verde Terrasi. Per partecipare ai due appuntamenti di “Ci vediamo in Villa” è necessario prenotare tramite il form online. Per informazioni scrivere a info@pedagogicamente.net.