La carica dei 101 selfie, missione Palermo: l'evento del Rotaract Club

I Rotaract Club della Zona Panormus organizzano l'evento "La carica dei 101 selfie: missione Palermo". Palermo è una città che entra nel cuore e non si dimentica mai: per i colori del suo folklore, l’allegria e la bontà del suo cibo, le rinomate bellezze architettoniche e naturalistiche. Una città antichissima, fondata dai Fenici, sospesa tra personaggi leggendari, curiosità, miti e leggende. Vi faremo scoprire l'essenza della nostra città, certi che lascerà in voi un segno indelebile. Conferme entro il 10 ottobre. L'evento prevede un'oblazione volontaria di euro 7. Il ricavato sarà donato al Progetto Nazionale "Rise Againist Hunger".