Evento benefico per sostenere "L'arte adotta un bambino" contro la dispersione scolastica

Una serata nella quale la moda sarà sottolineata dalla musica, ma non solo come intrattenimento. La solidarietà sarà, infatti, alla base della seconda edizione del “Midali Fashion Show”, in programma alle 19.30 di giovedì 8 giugno nel salone delle feste della ?ondazione “Padre Messina”, in via Padre Messina n. 1.

Un evento promosso dall’associazione “Crocerossine d'Italia Onlus - Sezione di Palermo” per sostenere le attività dell’associazione “Teatro dei Ragazzi” che ha sede all’Istituto delle Artigianelle della Kalsa dove, grazie anche al progetto “L’arte adotta un bambino”, offre a ragazzi provenienti da ogni quartiere della città l’opportunità di avvicinarsi alla musica, accompagnati da docenti professionisti che provengono da scuole e istituzioni musicali cittadine e non solo nell’apprendimento di uno strumento musicale o del canto per poi fare ingresso nei licei musicali o al Conservatorio.

Il ricavato della serata andrà, infatti, a sostenere questo percorso. I giovani dell’Orchestra dell’associazione, quindi, regaleranno momenti di rara bellezza, intervallando la sfilata delle modelle con il coro dei monelli de “La Carmen” di Bizet, la Scherazade orchestra, il duetto Gatti Rossini, il Canto africano Siyahamba.

Toreador finale come degna conclusione di un evento benefico che esprime tutta la bellezza, facendo incontrare la musica e la moda, quest’ultima rappresentata dallo stilista Martino Midali, ormai tra i più appassionati sostenitori di questa iniziativa contro la dispersione scolastica e all'interno del progetto “L’arte adotta un bambino". Con la sensibilità e lo spirito d'artista che pregna il suo estro, infatti, gli abiti assumeranno un significato che andrà oltre il fashion system.