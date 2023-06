"Il mio tempo migliore": al Verdura lo spettacolo benefico per sostenere Ail Palermo-Trapani

C’è un tempo per donare, un tempo per prendersi cura, un tempo per sorridere. E c'è un tempo per fare tutte queste insieme, grazie alla generosità di numerosi artisti siciliani protagonisti dell'evento di beneficenza “Il mio tempo migliore”, che si svolgerà giovedì 8 giugno, al Teatro di Verdura di Palermo, alle 20.30, per sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma e l’assistenza ai pazienti affetti dai tumori del sangue.

Lo spettacolo, organizzato da Ail Palermo-Trapani presieduta da Pino Toro, ha come principale obiettivo promuovere il prezioso lavoro che l'associazione svolge da anni, sensibilizzare il maggior numero di persone possibili alla cultura del dono e sostenere tutte le attività dell'Ail, che spaziano dalla gestione di centri accoglienza, all’assistenza domiciliare al finanziamento di progetti di ricerca.

Lo spettacolo, con la direzione artistica di Ezio Di Liberto, ha come filo conduttore il dialetto siciliano, al fine di valorizzare e far conoscere sempre più, specialmente alle nuove generazioni, la bellezza e l’importanza della nostra lingua in un alternarsi di suoni e parole tra musica e recitazione.

La serata sarà presentata dalla conduttrice Cinzia Gizzi e dalla splendida voce di Vincenzo Canzone; sul palco artisti come Ernesto Maria Ponte, Antonio Pandolfo, Mario Incudine, Giuliana Di Liberto, Katya Miceli, Pamela Barone, il coro Cantate Omnes e la “Sicily Pop Orchestra”, diretta dal maestro Antonio Zarcone, formata da 14 elementi.

Per acquistare i biglietti è possibile cliccare su Tickettando oppure rivolgersi ai seguenti esercizi commerciali: