"Anch'io barcollo ma non mollo", a Villa Filippina l'evento di beneficenza per i pazienti oncologici

Domenica 28 aprile, a partire dalle ore 10, il Parco Villa Filippina di Palermo si trasforma in uno spazio di gioia e solidarietà, con l’evento di beneficenza “Anch’io barcollo ma non mollo”. Tutti coloro che collaborano con l’omonima associazione si sono impegnati per dare vita a un evento davvero unico e imperdibile. Obiettivo è la raccolta fondi per il reparto oncologico dell'ospedale Arnas Civico Di Cristina di Palermo, per garantire maggiore comfort a pazienti e loro familiari.

Numerose le attività previste per l’intera giornata, con un’area dedicata ai più piccoli, completa di animazione. Dalle ore 10 le famiglie potranno incontrare le mascotte tra le più amate dai bambini, Topolino e Minnie. A mezzogiorno spazio alla magia delle bolle con lo spettacolo all’aperto, nel verde della villa.

Ad allietare il pranzo che si potrà gustare al Monsù, punto ristoro della Villa, saranno i Pacha Kama, band coinvolgente che miscela e recupera generi musicali tradizionali del Sudamerica. Pacha Kama è una metafora di Pachacàmac, dio Inca creatore della Terra e signore dei terremoti, che tramite la musica smuove e vivifica la Terra (il corpo).

Il pomeriggio vedrà poi alle ore 16 l’artista Trudy protagonista dello spettacolo di clownerie “Una giornata da clown”, seguito da un laboratorio di clownerie per famiglie, dove grandi e piccini potranno imparare i segreti di questa antica arte. Immancabile in una simile giornata lo Sweet Spot della Villa dove i più golosi potranno deliziare il palato con lo zucchero filato e i pop-corn. L'ingresso in Villa è gratuito, con un contributo solidale.