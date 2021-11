Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia: al via "Bambine, sport e diritti"

In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Cesie e Le Giuggiole organizzano una mattinata piena di giochi, sport, musica… e tanto divertimento.

Una giornata aperta a tutt? (6-11 anni), all’insegna della promozione della cultura dei diritti dell? più piccol?!



Per l? bambin?:

· 10.00-11.30 Attività laboratoriali sui diritti

· 11.30-12.30 Merenda

· 12.30-13.30 Capoeira e musica in famiglia!



Per i genitori:

· 10.00-11.00 Il progetto Active, diritti dell? bambin? e lo sport

· 11.30-12.00 Rinfresco

· 12.00-12.30 Parliamone: il valore educativo dello sport

· 12.30-13.30 Capoeira e musica in famiglia!



I posti sono limitati. Per maggiori informazioni, invitiamo a contattare: filippo.corbelli@cesie.org



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...