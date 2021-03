Weekend al parco, a Villa Filippina un mercato vintage ma anche laboratori di uncinetto

Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) allarga le sue proposte per un ricco fine settimana di relax e intrattenimento. Sabato 6 e domenica 7 marzo in programma due giornate con il mercato vintage e l’esposizione dei prodotti artigianali, il pranzo e l’intrattenimento musicale nell’area ristoro del Monsù, la spesa bio con i prodotti locali del “Mercato dei Contadini”, le attività sportive per adulti e bambini di “Sportinvilla”, i laboratori e i corsi creativi di “Creart Eventi”. Cancelli aperti della Villa, sia sabato che domenica, dalle ore 9 alle 18, con accesso libero senza bisogno di prenotazione.

Il programma

Nello stile del “Camden market” di Londra, sia sabato che domenica, dalle ore 9 alle 18, spazio agli espositori di prodotti artigianali, abbigliamento vintage e streetwear, dischi e vinili (nuovi, usati e da collezione). In collaborazione con il Mod saranno presenti: “Transea dischi”, con migliaia di vinili e dischi nuovi, usati e da collezione. “Modwear”, con i suoi capi d’abbigliamento casual e vintage e il brand “From Palermo”, con i suoi capi casual e streetwear.

Ancora i lavori sartoriali, di restyling e riparazione di Elda Leone, gli occhiali artigianali di “Occhialeria d’arte”, l’azienda “Sealife Palermo”, di noleggio barche e gommoni, escursioni, gite con skipper e aperitivo a bordo. Il wedding planner Claudio Madonia e i prodotti streetwear & bio di “Urban Apnea”. Infine i prodotti artigianali di “Arteinstoffa”, l’azienda di noleggio barche e ormeggio “Dream boat”, le creazioni di “Artìa” e i capi d’abbigliamento e accessori di “Peri Peri design”.

Sia sabato che domenica si può pranzare nell’area ristoro del Monsù con pane “cunzato” o con il “tagliere dei contadini”, accompagnati da un buon bicchiere di vino o di birra. Oltre ad assistere durante la giornata a momenti di intrattenimento musicale in acustico. In programma: sabato 6 marzo, Claudio Terzo, durante il pranzo e Marcello Mandreucci, nel pomeriggio.

Soltanto sabato, dalle ore 9 alle 14 appuntamento con il Mercato dei Contadini con numerosi prodotti biologici da ogni parte della Sicilia. Sempre sabato, dalle 10.30, possibilità per adulti e bambini (anche non iscritti) di fare attività sportiva con “Sportinvilla”.

Laboratori di Creart Eventi

Si aggiungono: il laboratorio d’inglese per bambini dai 3 ai 10 anni, di micro mosaico, il corso di cucito creativo, i laboratori di pittura, laboratori di lana cardata, il corso di chiacchierino e uncinetto. I laboratori si svolgeranno tutti i sabati dalle ore 9 alle 14.