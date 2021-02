Weekend al parco: mercato vintage, sport per tutti e musica dal vivo a Villa Filippina

Un altro ricco fine settimana al Parco di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) a Palermo, sabato 27 e domenica 28 febbraio, con il mercato vintage e i prodotti artigianali, il pranzo e l’intrattenimento musicale nell’area ristoro del Monsù, la spesa bio con i prodotti locali al “Mercato dei Contadini” e le attività sportive per adulti e bambini di “Sportinvilla”. Sabato 27 e domenica 28 febbraio, dalle 9.00 alle 18.00, cancelli aperti del grande spazio verde nel centro storico di Palermo, con accesso libero e senza bisogno di prenotazione.

Il programma

Nel perfetto stile del “Camden market” di Londra, sia sabato che domenica, dalle 9.00 alle 18.00, spazio agli espositori di prodotti artigianali, abbigliamento vintage e streetwear, dischi e vinili (nuovi, usati e da collezione). In collaborazione con il Mod saranno presenti: “Transea dischi”, con migliaia di vinili e dischi nuovi, usati e da collezione. “Modwear”, con i suoi capi d’abbigliamento casual e vintage e il brand “From Palermo”, con i suoi capi casual e streetwear.

Ancora i lavori sartoriali, di restyling e riparazione di Elda Leone, gli occhiali artigianali di “Occhialeria d’arte”, l’azienda “Sealife Palermo”, di noleggio barche e gommoni, escursioni, gite con skipper e aperitivo a bordo. Il wedding planner Claudio Madonia e i prodotti streetwear & bio di “Urban Apnea”. Infine i prodotti artigianali di “Arteinstoffa”, l’azienda di noleggio barche e ormeggio “Dream boat”, le creazioni di “Artìa” e i capi d’abbigliamento e accessori di “Peri Peri design”.

Sia sabato che domenica c’è la possibilità di pranzare nell’area ristoro del Monsù con pane “cunzato” o con il “tagliere dei contadini”, accompagnati da un buon bicchiere di vino o di birra. Oltre ad assistere durante la giornata a momenti di intrattenimento musicale in acustico. In programma i The Vito Movement (sabato) e domenica la performance di Marcello Mandreucci.

Sabato, dalle 9.00 alle 14.00 torna l’ormai consueto appuntamento con il Mercato dei Contadini dove è possibile acquistare numerosi prodotti biologici da tutta la Sicilia. Soltanto sabato, dalle 10.30, possibilità per adulti e bambini (anche non iscritti) di fare attività sportiva con “Sportinvilla”. Saranno rispettate tutte le normative anti Covid-19.