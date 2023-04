Centro storico, centinaia di fedeli per "La notte delle 7 chiese"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Centinaia di fedeli sabato sera per le strade del centro storico in cammino sulle orme di San Filippo Neri per "La Notte delle 7 Chiese".

L'iniziativa, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria della Pietà alla Kalsa insieme alla "Compagnia dell'immacolata e San Filippo Neri" e le associazioni "Identità Giovani" e "Oratorio vivo", è stata accolta con grande entusiasmo dai partecipanti. Grazie alla diretta Facebook, inoltre, le immagini della serata oratoriana hanno avuto tantissime visualizzazioni, soprattutto dall'estero.

I fedeli guidati da don Giuseppe Di Giovanni e Padre Simone Raponi, della congregazione dell'Oratorio di Roma, si sono messi in cammino tra preghiere, riflessioni e canti per raggiungere le sette chiese, ovvero Santa Maria degli Angeli alla Kalsa, Santa Maria dell'Itria dei Cocchieri, Sant'Anna la Misericordia, Gesù e Maria, Maria Santissima degli agonizzanti, San Giuseppe ai Teatini, Santa Ninfa ai Crociferi.

In ogni tappa, l'appassionato di storia locale e tradizioni popolari Christian Pancaro ha illustrato i cenni storici delle varie chiese e delle loro confraternite. Il coro "Casa di Israele" ha animato il pellegrinaggio coinvolgendo anche tanti giovani che nello stesso momento affollavano i locali del centro storico per la movida e che incuriositi hanno scattato diverse foto.