A Ventimiglia di Sicilia il presepe vivente e gli spettacoli di Marco Manera e Ottoni Animati

Tre eventi assolutamente da non perdere a Ventimiglia di Sicilia con il presepe vivente e gli spettacoli di Marco Manera e gli Ottoni Animati.

Proseguono gli eventi natalizi a Ventimiglia di Sicilia che per queste festività ha già accolto tantissimi visitatori e turisti tra concerti, mostre e tante iniziative per i bambini. Tra gli appuntamenti di cartello sicuramente c’è lo spettacolo del comico Marco Manera che con la sua satira è pronto a far divertire il pubblico il 28 dicembre alle ore 21 all’Anfiteatro comunale.

Altro evento assolutamente imperdibile sarà la magia del Presepe Vivente che si svolgerà il 30 dicembre dalle ore 20 presso le vie Merano e Pozzillo. Durante la manifestazione sarà possibile anche degustare i prodotti tipici locali. Un evento da non perdere sarà il 31 dicembre alle ore 22.30 il concerto degli Ottoni Animati che con il loro irresistibile sound accompagneranno i presenti verso il nuovo anno.

Il giorno di Capodanno, inoltre, si svolgerà il Concerto di Capodanno a cura dell’associazione Ventimigliese Amici della Musica “G.Bonanno e G. Ferrara” e il 5 gennaio il concerto della Cantoria del Teatro Massimo, diretta dal maestro Ricotta.