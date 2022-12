Concerti, parate e tante iniziative per i bambini: gli eventi di Natale a Cefalù

Sarà un Natale ricco di eventi quello di Cefalù. L’amministrazione comunale ha appena varato il programma delle iniziative che, dal 7 dicembre all’8 gennaio, faranno da cornice alle festività a cavallo tra il 2022 e il 2023.

Concerti, parate, tante iniziative per i bambini con un programma ad hoc e cinque serate di musica in piazza Duomo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno accompagneranno turisti e cittadini lungo l’intero periodo, all’insegna dell’allegria e dell'intrattenimento. Numerosi i concerti al Teatro comunale Cicero con Francesco Buzzurro, Chiara Minaldi, Roberto Gervasi Quartet, Alessandra Salerno, Jack & the Starlighters, Samuele Palumbo, Women Orchestra, e poi street band itineranti, parate in costume, i concerti di Irish Leaves, Officina Zoe', il duo Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori in piazza Duomo.

E poi ancora i concerti gospel in piazza con gli artisti americani di "Nate Martin & Sign" il 29 dicembre e il 2 gennaio con il gruppo Gopel Times. Tra gli eventi di spicco figura anche il concerto di Tosca in Cattedrale, organizzato dalla Diocesi con il patrocinio del Comune di Cefalù il 9 dicembre. Tutti gli eventi sono gratuiti. Da qui potete visionare il programma completo.

“Quest’anno festeggiamo in grande - dichiara il sindaco Daniele Tumminello – dopo gli stop dovuti alla pandemia siamo felici di poter festeggiare il Natale insieme ai nostri concittadini e ai turisti all’insegna dell'intrattenimento e della cultura, per vivere e condividere momenti di svago e di socialità. Vi aspettiamo a Cefalù che quest'anno propone un mese intero di intrattenimento natalizio: la Perla del Tirreno, infatti, ospiterà diversi eventi musicali e culturali, ideati per i grandi e anche per i più piccini, ai quali, tra l'altro, è riservato un ricco cartellone di attività con la Casa di Babbo Natale alla Corte delle Stelle, il Natale al Cinema Astro e i gonfiabili alla palestra della scuola media".