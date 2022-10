Evoluzione creatrice, al via la X edizione di iDesign: dieci giorni di workshop, mostre e installazioni

“Cerchiamo il punto più profondo del nostro essere, immergiamoci quindi nell’intera durata, in cui il passato, in continuo rimescolio, si dilata via via a partire da un presente ininterrottamente nuovo. […] Bisogna cogliere il passato che ci sfugge, per spingerlo, compatto ed indiviso, in un presente ch’esso stesso creerà”. Henri Bergson, L’evoluzione creatrice. Dal pensiero del noto filosofo trae spunto la X edizione di iDesign, la più longeva design week del sud Italia – in programma a Palermo dal 14 al 23 ottobre, con un’anticipazione il 13. Un tema che si collega al concetto di ri-evoluzione che si traduce in un incessante mutamento, una trasformazione del pensiero, del modo di creare, della vita che nasce dall’interiorità e che determina una capacità di auto-generare un proprio percorso creativo. Un’esortazione a non rendere vana l’energia creativa che il tema del 2022 invita a cogliere attraverso un ricco programma di mostre, installazioni, talk, workshop.

“Un’edizione che rappresenta un punto di svolta importante per iDesign e per la città di Palermo. La X edizione – spiega Daniela Brignone, curatrice di iDesign – avrà un respiro internazionale e guarda al futuro con l’ambizione di essere uno degli appuntamenti culturali di riferimento nel mondo dell’arte e del design italiano nel mondo. Un obiettivo, questo, al quale possiamo ambire grazie all’appoggio dei partner che ci hanno sempre accompagnato nel percorso di crescita e a quelli che, da quest’anno, hanno creduto in un progetto che di anno in anno diventa sempre più importante sia in termini numerici che, soprattutto, per qualità e importanza degli interventi.

iDesign vuol continuare a rappresentare quel percorso di ricerca che racconta come il design, nell’intreccio con la cultura, le tradizioni e le persone di Palermo e della Sicilia, possano diventare strumento di trasformazione della società e motore di sviluppo economico per tutti. Questa fu l’idea quando iDesign prese forma per la prima volta dieci anni fa e così vuole continuare ad essere; un’identità originale nata tra le meravigliose vie e palazzi di Palermo e che oggi, senza timori, si affaccia al mondo intero nella fortissima convinzione che la cultura, l’arte e il design siano la spinta per la crescita di ognuno di noi”. Nel centro storico cittadino si susseguiranno le iniziative presso le botteghe, i musei, le sedi espositive che accoglieranno un pubblico eterogeneo per invitare a riflettere sui modi di vedere e di vivere che ricercano nuovi materiali e nuovi procedimenti che il design costantemente reinventa, modificando con la riflessione e con il passare del tempo la percezione di un oggetto e la capacità di ampliarlo e modificarlo all’infinito.

Dal passato iDesign attinge per il proprio evento inaugurale che si svolgerà il 13 ottobre alle 19,00 presso l’antica villa Tempu, in occasione del quale si darà il via ufficialmente alla manifestazione e si celebrerà al contempo la figura di un celebre car designer scomparso, Emanuele Nicosia, attraverso una mostra. La grande partecipazione di partner privati e di musei ha portato alla definizione di un progetto corale che ha contribuito ad arricchire con importanti eventi la manifestazione. Tra gli splendidi luoghi della rassegna, la Galleria regionale di Palazzo Abatellis, i musei Riso, Salinas e Antonio Pasqualino, Palazzo Drago Ajroldi di Santacolomba così come i Cantieri Culturali alla Zisa e l’Accademia di Belle Arti. “La X edizione di iDesign che abbiamo voluto sposare – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – ci consegna spunti di riflessione molto interessanti sul concetto dell’auto-generazione. Non più e solo l’arte con i suoi luoghi, i rituali, le iniziative, le tante declinazioni della bellezza e della creatività, ma il design come processo di rivisitazione di sé stessi e di evoluzione, esteriore e interiore". iDesign è realizzato grazie al contributo della Regione Sicilia, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, e di Auto System ed è patrocinato dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alla Cultura.

Mostre e installazioni

Giovedì 13 ottobre

Emanuele Nicosia. Il car designer siciliano nel cuore e dall’animo cosmopolita

Una mostra dedicata a uno dei più noti protagonisti del design

A cura di Pietro Camardella e Federico Signorelli

Inaugurazione: 13 ottobre, ore 19,00

Dal 13 al 23 ottobre

Orari: lun-ven 9,00-13,00 /15,30-19,30, sab 9,00-13,00. Chiuso domenica

Villa Tempu, Auto System, via Regione Siciliana Nord Ovest, 6855

Venerdì 14 ottobre

Macerie - La prima tappa di una ricerca, in corso dal 2020, che indaga le casuali forme provenienti dai processi di lavorazione del marmo, realizzata da Studio Forward con la collaborazione di Cisam Marmi, di Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba e di Antichità Athena.

Dal 14 al 23 ottobre

Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba (vetrina), via Vittorio Emanuele

Superfici/Superfood

Lo Studio-casa Leftover di Raffa Guidobono accoglie la ricerca recente dei processi di pigmentazione con ossidi e spezie siciliane applicati a superfici per cucina e bagno.

Dal 14 al 16 ottobre, ore 10,00-18,30

Palazzo Sant’Isidoro, piazza Sant’Isidoro alla Guilla, 7

Quota hora est?

Condensata in una vetrina dello studio PBaa, una mostra di orologi progettati da alcuni tra i più importanti designers che ne hanno interpretato, in vario modo, il “senso” e la “forma”, dalla caducità dell’orologio Static di Richard Sapper alla sfericità di Rodolfo Bonetto e Pino Tovaglia o alla libertà di Bruno Munari. A cura di Giovanni Prestileo

Dal 14 al 22 ottobre

Orario: lun-sab 16,30-19,30. Chiuso ven

Studio PBaa, Palazzo Naselli, via Del Fervore 11

Carlo Mollino, La forma nuda

Un omaggio al celebre architetto e designer torinese del quale nel 2023 ricorre il 50° anniversario dalla scomparsa. In mostra polaroid e arredi.

A cura di Daniela Brignone e Sergio Cascavilla

Inaugurazione 14 ottobre, ore 17,30

Dal 14 al 23 ottobre

Orari: mar-sab 9,00-18,00 / dom 9,00-12,30

Museo Riso di arte contemporanea, via Vittorio Emanuele, 365

Rosa Vetrano. Controsenso

Un’installazione interattiva ispirata al canto XV della Divina Commedia. Un’esperienza performativa, un viaggio dell’anima per riflettere sui danni inferti dall’uomo sull’habitat naturale

Inaugurazione 14 ottobre, ore 17,30

Dal 14 al 23 ottobre

Orari: mar-sab 9,00-18,00 / dom 9,00-12,30

Museo Riso di arte contemporanea, via Vittorio Emanuele, 365

Giuseppe La Spada. Replanting human beings

Un’installazione con performance sul tema della rigenerazione dell’uomo

A cura di Daniela Brignone e Lucia Gitto

Inaugurazione 14 ottobre, ore 17,30

Dal 14 al 23 ottobre

Orari: mar-sab 9,00-18,00 / dom 9,00-12,30

Museo Riso di arte contemporanea, via Vittorio Emanuele, 365

Sabato 15 ottobre

Ceramica Florio. Dalle origini al collezionismo

La storia della fabbrica dei Florio raccontata attraverso documenti, fotografie e la produzione

A cura di Daniela Brignone, Antonino Lo Cascio, Vincenzo Profetto

Inaugurazione: 15 ottobre, ore 12

Dal 15 al 30 ottobre

Orari: lun-giov 9,00-13,00, ven- sab 9,00-18,00. Chiuso domenica. Apertura eccezionale dom. 30 ottobre, 9,00-13,00

Convento della Magione, via Teatro Garibaldi, 27

Cambiopelle

Artisti e designer chiamati ad interpretare un nuovo materiale alternativo alla pelle, derivato da sottoprodotti industriali di arance, fichidindia e sulla

A cura di Gianni Di Matteo

Inaugurazione: 15 ottobre, ore 19,00

Dal 15 al 23 ottobre

Orari: lun-ven 7,30-19,30 / sab 9,00-18,00

Noz Nuove Officine Zisa, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, Pad. 20

Domenica 16 ottobre

Musy. Storia di una collezione regale,

La produzione dei Musy, orafi e gioiellieri, fornitori di Casa Savoia, e la storia dei gioielli della Corona raccontate attraverso disegni, oggetti, fotografie e documenti d’archivio

A cura di Daniela Brignone ed Evelina De Castro

Inaugurazione: 16 ottobre, ore 11

Dal 16 ottobre al 20 novembre

Orari: mart-sab 9,00-18,30; dom 9,00-13,00

Galleria regionale di Palazzo Abatellis, via Alloro, 4

Trinacria Bike Wagon: Product service system design per un carretto 4.0

Un’installazione nella quale convergeranno i risultati della ricerca e delle sperimentazioni sino adesso sviluppate (a cura dell’Associazione Sguardi Urbani), accompagnate dagli elaborati realizzati dagli allievi del corso e dagli artigiani e artisti coinvolti nel progetto Trinacria Bike Wagon per rivitalizzazione e reinterpretazione del carretto siciliano. A cura di Agnese Giglia, docente ordinario di Design, Accademia di Belle Arti di Palermo

Inaugurazione mostra e presentazione dei risultati del workshop: 16 ottobre, ore 17,00, Spazio Nuovo e Spazio Drucrot, Accademia di Belle Arti Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili.

Dal 17 al 23 ottobre dalle ore 18.00 in poi l’installazione sarà visitabile presso le ex cucine, Cre.Zi Plus, Cantieri Culturali alla Zisa.



Mercoledì 19 ottobre

La Sicilia dei miracoli

In mostra ex-voto provenienti dall’ASL di Catania e dal santuario della Milicia, istantanee di storia che raffigurano tradizioni popolari, contesti, nonché i mutamenti nei costumi, negli arredi e nei mezzi di trasporto

A cura di Maria Teresa Di Blasi e Rosario Perricone

Inaugurazione: 19 ottobre, ore 18,00

Dal 19 al 30 ottobre

Orari: mar-sab 10,00-18,00 / lun e dom 10,00-14,00

Museo internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, piazzetta Antonio Pasqualino 5

Gioveì 20 ottobre

Decor/azione & design – Visionarietà, arte e gesto

Mostre e laboratori a cura dei professori del Corso di Decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Palermo Ivan Agnello, Marcello Carriero, Daniele Franzella, Giusva Pecoraino e Giovanni Pedone, con il coordinamento tecnico del professore Dario Andriolo

20-21 ottobre 2022, ore 9,00-18,00

Accademia di Belle Arti di Palermo, Palazzo Molinelli di Santa Rosaria, via Papireto 1

Venerdì 21 ottobre

Officine Calderai – anteprima micro museo

A cura di Martinelli Venezia Studio

Inaugurazione: 21 ottobre, ore 18,00

Dal 14 al 23 ottobre

Orari: 10,00 – 18,00

Officine Calderai, via Calderai, 24

Vito Noto. Quarant’anni di grafica e di design. Il senso delle idee

La mostra ripercorre l’iter creativo e professionale del designer siciliano la cui vasta produzione comprende il visual design, il product design e l’industrial design.

A cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini

Inaugurazione: 21 ottobre, ore 19,00

Dal 21 ottobre all’11 dicembre 2022

Orari: mar-sab 9,00-18,00 / dom 9,00-12,30

Museo Riso di arte contemporanea, via Vittorio Emanuele, 365

Incontri

Sabato 15 ottobre

Strategie low emission. Architetture, design e imprese affrontano il cambiamento climatico

Il talk esplorerà il modo in cui il pubblico e il privato affrontano il tema delle emissioni di CO2 nelle città, in architettura, nel design, nelle imprese, anche culturali. Interverranno Francesco Miceli (presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti), Antonino Salerno (delegato Sicindustria all’internazionalizzazione), Maurizio Carta (Assessore alla Rigenerazione Urbana, Comune di Palermo), Gianni Chianetta (CEO Global Solar Council), Gaia Bellavista (co-fondatrice della Carbon Neutrality Challenge, Parigi), Federico Butera (professore emerito del Politecnico di Milano di Fisica Tecnica Ambientale), M. Cristina Vannini (ICOM Lombardia), Mathieu Potte-Bonneville e Eva Daviaud (Centre Pompidou, Parigi), Luigi Biondo (direttore Parco Archeologico di Segesta), Francesco Gagliano (fondatore 17tons) Enrica Arena (Orange Fiber). Modera Salvatore Cusimano, giornalista RAI

15 ottobre, ore 10,00

Museo Salinas, piazza Olivella

Volti nascosti

Workshop di Luca Hugo Brucculeri Studio. Una riflessione sui colori, sulle forme e sugli sguardi degli “invisibili” che il design può contribuire a rendere visibili. Una narrazione urbana che utilizza i materiali di scarto del quartiere Ballarò a Palermo. A cura di Diego Emanuele

15-16 ottobre, ore 10,00-18,00

Spazio Moltivolti, Ballarò, via G.M. Puglia, 21

Cultura è impresa. La cultura del design e le relazioni produttive dei territori – Designland 2022

Approfondimenti tematici dal mondo della formazione e dalle tante storie di imprese di eccellenza che attingono le loro radici dal passato, anche attraverso il supporto e la presenza delle associazioni di categoria CNA e Confapi Sicilia.

Promosso da ADI Sicilia. Interverranno: Andrea Branciforti, Delegato Territoriale ADI Sicilia, Vincenzo Castellana, Coordinatore scientifico ADI Sicilia, Luigi Patitucci, designer, storico e critico del design, Francesco Monterosso, Università di Palermo/Corso di laurea in Design, Ivan Agnello, Accademia di Belle Arti di Palermo, Aniello Rega, Accademia Di Belle Arti Di Napoli, Nello Antonio Valentino, Azienda BHUMI, Lucia Giuliano, direttore Accademia Abadir, Giulia Costanzo, responsabile della comunicazione e del marketing Harim Accademia Euromediterranea, Elena Balsamini, Presidente di CNA Artistico e Tradizionale, Dhebora Mirabelli Presidentessa Confapi Sicilia

15 ottobre, ore 17,00

Cre.Zi.Plus, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili

Suono Letto all’Istante

Una performance sensoriale interattiva al buio prodotta da Curva Minore. Un progetto di Lelio Giannetto

15 ottobre, ore 17,00. Ingresso gratuito. Info 329/3152030

Ecomuseo del Mare Memoria Viva, via Messina Marine 14

Giovedì 20 ottobre

Things

L'immagine delle cose nell'era digitale. La trasformazione del fruitore da usante a usato. Lectio Magistralis di Marcello Carriero, docente di Storia dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Palermo

20 ottobre, ore 9,30

Accademia di Belle Arti di Palermo, Palazzo Molinelli di Santa Rosaria, via Papireto 1

Il design. Itinerari progettuali

Un excursus storico, creativo e progettuale nel mondo del design. Talk a cura di Ivan Agnello, docente di Design, Daniele Franzella, docente di Tecniche della ceramica, Giusva Pecoraino, docente di Decorazione, e Giovanni Pedone, docente di Design, Accademia di Belle Arti di Palermo

20 e 21 ottobre, a partire dalle ore 10,00

Accademia di Belle Arti di Palermo, Palazzo Molinelli di Santa Rosaria, via Papireto 1

Venerdì 21 ottobre

Europa creativa e le opportunità per il settore delle Arti visive, dell’Architettura, della Rigenerazione urbana e del Design, esperienze in ambito europeo e nazionale

Incontro promosso dal Desk Italia Europa Creativa - Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura durante il quale si prenderanno in esame le opportunità del Programma Europa Creativa 2021-2027. Nel corso dell'incontro le testimonianze delle organizzazioni culturali e creative i cui progetti sono stati selezionati nell'ambito dei bandi 2021.

Nei giorni 19 e 20 ottobre sarà attivato uno sportello presso il Museo Riso per incontri B2B sul programma Europa Creativa.

Venerdì 21 ottobre, ore 17,00

Sportello B2B, 19-20 ottobre, orari mer-giov 9,00-18,00 / ven 9,00-12,30

Museo Riso di arte contemporanea, via Vittorio Emanuele, 365





Sabato 22 ottobre

Presentazione del libro “Ceramica Florio. Dalle origini al collezionismo”, a cura di Antoniono Lo Cascio e Vincenzo Profetto

La storia della fabbrica dei Florio raccontata attraverso documenti, fotografie e la produzione

22 ottobre, ore 12

Convento della Magione, via Teatro Garibaldi, 27

Il mercante di nuvole racconta il Design dello Studio65. Ironico, provocatorio e dissacrante per progettare un mondo migliore

La storia del celebre Studio sarà raccontata dai suoi fondatori, Franco e Nanà Audrito, autori del celebre divano Bocca e di altri pezzi iconici di design

Sabato 22 ottobre, ore 18,30

Longho, via Libertà, 42



Speakers' cornes - piazzetta Bagnasco



Martedì 18 ottobre

Giacomo Ghidelli, Comunicazione Olivetti: dal mito alla storia. Come copywriter, tra la fine degli anni Settanta e la metà degli Ottanta, Giacomo Ghidelli ha firmato tutte le più importanti campagne pubblicitarie di Olivetti.

18 ottobre, ore 18,30

Giovedì 20 ottobre

Monica Licciardello, Tra analogico e digitale: la punteggiatura emotiva

Tratto dall’omonimo lavoro di ricerca, l’autrice, nell’era della modernità liquida, si interroga sulle nuove forme di testo che ampliano il modo di comunicare

20 ottobre, ore 18,30

Domenica 23 ottobre

Donato Piccolo e Antonio Chella, Una nuova intelligenza collettiva: l’arte e la tecnologia come fusione espressiva

L’arte come punto di congiunzione tra sperimentazioni scientifiche e linguaggi estetici. Il noto

artista Donato Piccolo, mostrando le funzionalità di un’opera d’arte intelligente, dialoga con

Antonio Chella, professore di robotica e direttore del RoboticsLab presso il Dipartimento di

Ingegneria dell’Università di Palermo.

23 ottobre, ore 18,30



Workshop

Venerdì 14 ottobre

Product service System Design per un carretto 4.0. Costruire una narrazione

Nell’ambito del progetto Trinacria Bike Wagon, il workshop è finalizzato alla rivitalizzazione e reinterpretazione del carretto siciliano. Organizzato dall’Associazione Lisca Bianca con il sostegno della Fondazione con il Sud

A cura di Agnese Giglia, docente ordinario di Design, Accademia di Belle Arti di Palermo

Dal 14 al 16 ottobre, ore 9,00-18,00

Link con il programma e le iscrizioni: https://bit.ly/3Byddt1. La partecipazione è gratuita.

Accademia di Belle Arti Palermo / Spazio Nuovo e Spazio Drucrot - Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili

10x100

Un workshop che ha lo scopo di elaborare ausili comunicativi per il progetto di design del prodotto, indagando attraverso nuovi contenuti e linguaggi visuali, le potenzialità di un brand in nuce. Il punto di partenza sono i cento progetti di oliere che lo studio Martinelli Venezia ha realizzato a partire dal 2018. Seguirà la mostra dei progetti il 21 ottobre. Per partecipare inviare la propria candidatura a job@studioforward.it con oggetto “partecipazione selezione workshop 10x100”. La selezione dei dieci partecipanti verrà comunicata tramite mail entro il 10 ottobre 2022.

A cura di Studio Forward in collaborazione con Officine Calderai

14-15 ottobre, ore 10-18

Via Calderai

Domenica 16 ottobre

Tutta la vita d’avanzi. Piccole esperienze di legatoria sostenibile, II edizione

Un laboratorio per la creazione di taccuini estemporanei con i materiali e gli strumenti messi a disposizione da Antonella e Roberto di Officine Menabò. La partecipazione è gratuita

16 ottobre, ore 10,00-18,00.

Officine Menabò, piazza Croce dei Vespri, 8

Sabato 22 ottobre

Il laboratorio casalingo fai da te di serigrafia

Un workshop che punta a dare le nozioni basilari e a conoscere gli strumenti essenziali per realizzare la stampa tipografia

A cura di Studio Pica

22-23 ottobre

Orari: 10,00-13,00 / 14,30-18,00

Contributo per la partecipazione euro 100,00 – max 6 partecipanti

info: edizionipica@gmail.com cell: 327 0451967

Studio Pica, piazza Sant’Anna, 3



In giro per le botteghe

Arèa, piazza Rivoluzione, 1

Claudia Gambina, ES studio e Francesca Pagliaro

Claudia Gambina presenta il brand Pietrassoluta e gli oggetti della linea Acrille, progettati dalla designer ragusana e realizzati dall’Azienda Kefap. ES studio di Elena Scarlata espone tessuti ecologici per l’arredamento stampati a mano con disegni unici ispirati al Mediterraneo Francesca Pagliaro presenta la produzione “GenioPop in Gold” ispirata alla figura mitologica del Genio di Palermo.

Inaugurazione: 14 ottobre, ore 19,00

Dal 14 al 23 ottobre

Orari: mar, ven, sab, dom 08,00-01,00 / mer 18,00-00,00 / giov 08,00-00,00

Edizioni Precarie, via Alessandro Paternostro 75

Carmela Dacchille, fondatrice di Edizioni Precarie, racconterà il progetto ai visitatori, facendo un viaggio tra le carte di uso quotidiano e alimentare di Palermo e mostrando come, in laboratorio, si trasformino in carte alimentari da lettera.

Dal 17 al 22 ottobre

Orari: 16,00-20,00

MU Creative Space, Piazza Cattolica, 4

Uno studio di design italiano fondato nel 2003 dalla designer Cetti Davì e dall’artista Dario Feo. L’attività spazia dal design, all’art-design, al fashion design, sperimentando materiali e forme

Dal 14 al 22 ottobre

Orari: mar-dom 10,00-14,30 / 16,00-21,00

Officine Menabò, piazza Croce dei Vespri, 8

Un laboratorio per la creazione di taccuini con materiali riciclati

Dal 14 al 22 ottobre

Orari: lun. mer.ven. 10,00-13,00 / mar. giov. sab. 16,00-19,00

Gioielleria Icone, Via Messina, 32

Presentazione del brand FANCS-V by Simona Elia

Dal 14 al 23 ottobre

Orari: mar-sab 10-13 / 15,30-19,30



Per i più piccoli

Venerdì 14 ottobre

L’oro di Klimt

Una narrazione animata con teatrino e laboratorio pratico-creativo dal titolo “L’oro di Klimt”, a cura di Valentina Di Miceli e Le Storie di Iridella: un tuffo nel mondo di Gustav Klimt, nelle sue opere, nelle sue forme e nei suoi colori, nel pieno clima dell’Art Nouveau viennese, attraverso il racconto animato dell’albo illustrato “Vi presento Klimt” (di Bérénice Capatti e Octavia Monaco, ed. Arka. Per bambini dai 5 anni in su. Ingresso libero. Info e prenotazioni 091 332494

14 ottobre, ore 16,30-18,00

Libreria Dudi, via Quintino Sella, 71

Sabato 15 ottobre

L’album delle meraviglie

Una lettura ad alta voce e laboratorio pratico-creativo de “L’Album delle Meraviglie” (ed. Kalos), a cura di Adele Cammarata e Mariella Cusimano, rispettivamente autrice e illustratrice del volume. Per bambini dai 5 anni in su. Ingresso libero. Info e prenotazioni 091 332494

15 ottobre, ore 10,00-12,00

Libreria Dudi, via Quintino Sella, 71

Sabato 22 ottobre

Giochiamo con il Liberty per un erbario fantastico

Attraverso letture e un laboratorio pratico-creativo, curato da Antonia Teatino e Il cartolaio del bosco, saranno realizzate cartoline pop up e un libro collettivo utilizzando materiali biodegradabili, rispettando così i principi di ecodesign. Per bambini di 8-11 anni. Ingresso libero. Info e prenotazioni 333 7343533

22 ottobre, ore 10,00-12,00

Sala S.A.C.S. Museo Riso di arte contemporanea, via Vittorio Emanuele, 365

Domenica 23 ottobre

Una mostra meravigliosa

Saranno esposti i lavori realizzati dai bambini nel corso dei tre incontri. Ingresso libero. Per info e prenotazioni 333 7343533

23 ottobre, ore 9,00-12,30

Sala S.A.C.S. Museo Riso di arte contemporanea, via Vittorio Emanuele, 36