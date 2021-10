L'Europa verso la transizione digitale: sviluppi e opportunità in un webinar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Europa verso la transizione digitale. Sviluppi e opportunità. La tecnologia digitale sta cambiando la vita delle persone. La strategia digitale dell'UE mira a fare sì che tale trasformazione vada a beneficio dei cittadini e delle imprese e ambiente.

"La Commissione è decisa a fare di questo decennio il "decennio digitale" europeo. L'Europa deve ora rafforzare la propria sovranità digitale e fissare norme, anziché seguire quelle di altri paesi, incentrandosi chiaramente sui dati, la tecnologia e le infrastrutture.

La transizione digitale dovrebbe funzionare per tutti, mettendo in primo piano le persone e aprendo nuove opportunità per le imprese. Il 9 marzo 2021 la Commissione ha presentato una visione e prospettive per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030. Questa visione dell'UE si sviluppa intorno a 4 punti cardinali:

Competenze

Specialisti delle TIC: 20 milioni + convergenza di genere

Competenze digitali di base: min. 80% della popolazione

Trasformazione digitale delle imprese

Introduzione della tecnologia: 75% delle imprese dell'UE che utilizzano cloud/IA/Big Data

Innovatori: aumentare scale-up e finanziamenti per raddoppiare gli "unicorni" dell'UE

Innovatori tardivi: oltre il 90% delle PMI raggiunge almeno un livello di intensità digitale di base

Digitalizzazione dei servizi pubblici

Servizi pubblici fondamentali: 100% online

Sanità online: cartelle cliniche disponibili al 100%

Identità digitale: 80% cittadini che utilizzano l'ID digitale

Infrastrutture digitali sicure e sostenibili

Connettività, Dati - Edge e Cloud, Informatica.

L'approccio europeo si baserà su tre pilastri principali, per garantire che l'Europa colga l'opportunità attribuendo ai suoi cittadini, alle sue imprese e ai governi il controllo sulla trasformazione digitale, mirando a:

Tecnologia al servizio delle persone: investire nelle competenze digitali a beneficio di tutti i cittadini europei, proteggere le persone dalle minacce informatiche (hackeraggio, ransomware, furto d'identità), accelerare la diffusione della banda larga ultraveloce nelle abitazioni private, nelle scuole e negli ospedali

Un'economia digitale equa e competitive: consentire a una comunità dinamica di start-up e PMI innovative di avere accesso a finanziamenti ed espandersi, aumentare la responsabilità delle piattaforme online proponendo una legge sui servizi digitali e rendendo più chiare le norme sui servizi online, adeguare normativa Ue all'economia digitale, migliorare l'accesso a dati di elevata qualità

Una società aperta, democratica e sostenibile: utilizzare la tecnologia per ad avere un impatto climatico zero entro il 2050, ridurre le emissioni di carbonio del settore digitale, tutela riguardo ai loro dati, creare uno "spazio europeo dei dati sanitari" per promuovere attività di ricerca, diagnosi e trattamenti mirati, combattere la disinformazione online."

Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con la Commissione Europea, L’ufficio del parlamento europeo in Italia e con il sostegno dell’FSE Sicilia, organizzerà il 27 Ottobre 2021 un seminario online dal titolo: L'Europa verso la transizione digitale. Sviluppi e opportunità. L’evento vuole mettere in evidenza gli obiettivi e le strategie per la transizione digitale proposte dall’Europa e le iniziative/opportunità per l’Italia, la Sicilia ed il suo territorio.

Il programma

Roberto Lagalla, Assessore Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia

Petralia Camassa Paolo, Assessore Innovazione - Rapporti SISPI, Comune di Palermo

Fabrizio Spada, Responsabile relazioni istituzionali, Ufficio Parlamento Europeo in Italia

Antonio Parenti, Capo Rappresentanza in Italia Commissione Europea

Beatrice Covassi, Servizio europeo per l’azione esterna, Delegazione nel Regno Unito, Commissione Europea

Valentina Parziale, Economia Digitale, Recovery Plan and Skills, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CNECT), Commissione Europea

Paolo Ferdinando Donzelli, Dipartimento per la trasformazione digitale, Presidenza Consiglio dei Ministri (tbc)

Vincenzo Falgares, Assessorato regionale all’Economia, Autorità Regionale per l’Innovazione tecnologica

Gabriella Iannolino, Servizio X - Sistema universitario e della ricerca scientifica e tecnologica, Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia

Luca Leonardi, Consorzio Arca, Enterprise Europe Network

Cleo Li Calzi, CDA GES.A.P. SpA Palermo

Biagio Semilia, Ceo Digitrend srl

Modera

Manlio Viola, Direttore Blogsicilia

Diretta Streaming su www.carrefoursicilia.it