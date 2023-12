Euphorica in "Three for Christmas": il live acustico delle feste al Minas Tirith

Gli Euphorica tornano al Minas, per un concerto inedito in versione unplugged. La band proporrà straordinariamente in trio, in acustica, i più grandi successi rock e blues degli anni 60-70, rivisitati in chiave soft con qualche sorpresa a tema festivo. Un live che richiama con le tonalità calde delle chitarre acustiche, l'atmosfera natalizia. Per l'occasione potrete usufruire dell'offerta All you can drink di bionda alla spina del Minas: 10€ e bevi tutta la sera (info e regolamento sulla pagina Fb del locale). Una serata festosa all'insegna della buona musica, del buon cibo, e del divertimento.