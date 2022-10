I classici del rock n' roll & blues, gli Euphorica live al Viaroma 12 bistrot di Altavilla

Gli Euphorica vi danno appuntamento per un nuovo entusiasmante concerto al “Viaroma 12 Bistrot” di Altavilla Milicia. Per la prima volta live nella splendida cornice altavillese, la rock&blues band vi trascinerà in un vortice temporale e musicale, attraverso i più grandi successi rock e blues del secolo. Un tributo alle più trascinanti e iconiche band che hanno ispirato intere generazioni e movimenti culturali. Si va dal rock n' roll di Elvis, all'hard rock dei Led Zeppelin, dalle ballad di Creedence e Pink Floyd al beat dei Beatles, passando per il R&B dei Blues Brothers e dei Rolling Stones, la sferzata blues dei Doors e di Janis Joplin, qualche incursione nel twist italiano, e tanto altro ancora...per una serata adrenalinica, in grado di coinvolgere ogni fascia di età. Il "ViaRoma 12" è bistrot, pub, pizzeria, ristorantino.

