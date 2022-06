Euphorica live al Minas

Gli Euphòrica tornano al Minas, per coinvolgervi con le più iconiche e frizzanti canzoni rock n' roll, blues e pop degli anni 60-70-90. In scaletta brani intramontabili dei Beatles, Led Zeppelin, Creedence, Doors, Queen, Elvis, Blues Brothers, Etta James, Aerosmith, Radiohead e tanti altri...per una serata "euforica", e fiumi di birra con l'immancabile offerta All you can drink del Minas.



Promo All you can drink: 10 euro e "ti attacchi" alla spina di bionda fino al crollo. Offerta valida fino ad esaurimento scorte.

Per prenotare, potete scrivere un messaggio nella pagina del Minas (cognome, numero persone, orario e recapito telefonico) o chiamare al 339-5852952 / 0916537197 .

Consigliata la prenotazione.

Fino ad esaurimento scorte.

L'evento comincia alle 22 e termina all'01.