Il rock n' roll & blues degli Euphorica alla Bottiglieria Vinuccio

Nuova data per gli Euphorica alla Bottiglieria Vinuccio. La band torna più carica che mai, per un live che si annuncia esplosivo. Dalle 21,30 start live a ritmo del rock n' roll &blues, ripercorrendo a ritroso gli anni d'oro dai '60 in poi, attraverso le immortali canzoni dei Beatles, Led Zeppelin, Janis Joplin, Creedence, Blues Brothers, Elvis, Ac Dc, Aerosmith, ormai pietre miliari nel repertorio della band, ma anche alcune novità per gli appassionati del rock più tenace, per un concerto adrenalinico. Non mancherà qualche incursione nel pop italiano di Battisti, Nino Ferrer e Rino Gaetano, e le immancabili ballabili del rock n'roll più classico. Appuntamento il 17 maggio alle 21,30.