Le più belle cover rock n' roll & blues degli anni '60-'70, gli Euphorica all'Aperigarden cocktail bar

Altra data live per gli Euphorica in una nuovissima e freschissima location. La rock n'roll band più "euforica" di Palermo vi dà appuntamento all' Aperigarden, un cocktail bar all'aperto, in via Mattei 48 (presso Mondello) per un imperdibile serata all'insegna del divertimento e della buona musica!

Appuntamento l'11 agosto alle 21,30. Spazio all'ascolto di Beatles, Led Zeppelin, Beach Boys, Elvis, Blues Brothers, Ac Dc, Doors, Etta James, Janis Joplin e una lunga carrellata di brani rock n' roll, tra ballate e ballabili, con qualche incursione nel twist italiano degli anni '60-70 di Mina, Battisti e Reitano.