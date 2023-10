Il rock n' roll & blues degli Euphorica al Chirone

Gli Euphorica approdano al Chirone, ristorante, pizzeria all'interno del Centro ippico Chirone. Una serata live a ritmo di rock n' roll &blues, ripercorrendo a ritroso gli anni d'oro dai '60 in poi, attraverso le immortali canzoni dei Beatles, Led Zeppelin, Janis Joplin, Creedence, Blues Brothers, Elvis, Ac Dc, Aerosmith, e tanti altri big del panorama internazionale. Non mancherà qualche incursione nel pop italiano di Battisti, Nino Ferrer e Rino Gaetano, ed a seguire potrete continuare a saltare in pista con la disco-dance di Frank Daddy dj. Info e prenotazioni tavoli: 327 3913844

