"Eugenio Montale. Morale meditativo moderno", il libro di Lavinia Spalanca si presenta alla Feltrinelli

Lunedì 2 maggio alle ore 18, presso la Feltrinelli Libri e Musica, si presenta il libro di Lavinia Spalanca "Eugenio Montale. Morale Meditativo Moderno", Edizioni Ex Libris. In occasione del recente anniversario della scomparsa del poeta ligure (1981), il presente libro intende omaggiarne l'opera offrendo una panoramica completa della sua produzione e una vivida attestazione della dolente attualità della sua riflessione, espressa sia sul versante della lirica che in quello, meno noto al grande pubblico, della narrativa e della saggistica.

Voce controcorrente, che da una condizione di estraneità all’ingranaggio sociale si fa lucida interprete dell’alienazione dell’individuo e degli orrori della Storia, quella di Montale è una disincantata ma proprio per questo incisiva testimonianza di verità, in un’epoca di conformismi vecchi e nuovi che l’autore ha saputo, con profondità di sguardo, denunciare. A dialogare con l'Autrice il poeta e critico letterario Roberto Deidier e, a seguire, un concerto per piano e voce di Marco Giliberti e Francesca Sollima su musiche di Debussy che hanno ispirato Montale.