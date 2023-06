"Eterea", concerto di musica sacra e barocca alla chiesa del Carmine Maggiore

L'Associazione culturale "Guardie del Tempio in collaborazione con "Sympathy Group" presenta, "Eterea". In questa parola sono racchiuse le sensazioni e le emozioni che gli artisti intendono trasmettere al proprio amato ed affezionato pubblico. Un concerto con melodie e brani celestiali che accompagneranno l'animo dei presenti in un soave momento colmo di emozioni.

Un concerto in una cornice unica nel cuore di una Palermo che si scopre e si riscopre teatro d'arte e di profonda cultura in uno dei quartieri più caratteristici e antichi della città, incrocio di bellezza, storia, cultura, e devozione popolare. L'evento, inizierà con una preziosa e magistrale spiegazione del luogo a cura dell'architetto Ciro Lomonte.