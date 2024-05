Al Nautosopio al via la stagione estiva con Radioflores e Nancy Ferrero

Tutto pronto per l'inaugurazione della stagione estiva del Nauto, con un ricco calendario di eventi che animano l'estate palermitana. Il Nauto è ormai un luogo amato e meta prediletta di cittadini e turisti attratti dalla spiaggia ritrovata e dall'atmosfera magica che si respira nella suggestiva location a mare. Il grande evento di apertura è fissato per l'1 giugno con il live dei Radioflores, capitanati dallo swing travolgente di Nancy Ferraro.

Il Nauto è Nautoarte, come sempre ricchissimo di tanta musica dal vivo e dj set. Quest'anno, all'interno della programmazione 2024, tanti live d'autore con molti artisti made in Palermo, diventati ormai beniamini del pubblico cittadino: dai Tamuna, che saliranno sul palco l'8 giugno, alle Matrioske, che si esibiranno il 14 dello stesso mese, fino alla performance della cantautrice Ponente, in programma il 21 giugno. Quindi gli immancabili appuntamenti con i dj set della domenica del Nauto al tramonto sulla spiaggia. Si parte con Suckerlove dj il 2 giugno, per proseguire il 9 giugno con Ornella P dj.

Da segnare sul calendario la data dell'11 agosto, che vede in programma l'esibizione di Naip, che approda al Nauto direttamente da X Factor. Nella programmazione estiva del Nauto trova spazio la seconda edizione di RadioNauto, il 06 giugno, con il comico Panzica a fare da padrone di casa e con i suoi ospiti che regaleranno una serata di allegria e risate. Per la notte di Ferragosto il 14.08 invece atmosfera zingaro/balcanica con i Zingarau. Immancabile l'appuntamento con Nautobeat24, il festival di musica indie del Nauto organizzato in collaborazione con Danilo Alongi.

Si inizia il 7 giugno con Juju live set + Voodoo dj set. In programma il 23 giugno l'appuntamento con un la musica di Vago + Mystical Sound + Lorrè (from Shakalab), con tre selezioni musicali eclettiche, per proseguire il 28 giugno con Ntntn djset a firma di Angelo Sicurella. Anche quest'anno, da non perdere l'appuntamento con il Retrò Fest, il festival dedicato alla musica Rockabilly, il primo settembre.