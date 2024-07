Dal centro alle frazioni al via all'estate monrealese: da luglio ad ottobre quattro mesi di eventi

Cultura, sport, enogastronomia e spettacoli: da luglio a ottobre, dal centro storico alle frazioni, tantissimi gli eventi della lunga estate Monrealese 2024. Il programma è stato varato stamane dalla Giunta Arcidiacono, su proposta dell’assessore allo Sport e Spettacolo Salvo Giangreco che ha lavorato alla sua realizzazione con associazioni, enti, artisti e organizzatori, per mettere su un calendario che possa soddisfare le esigenze di bambini, cittadini, turisti e operatori commerciali della città normanna meta di visitatori italiani e stranieri.

La parte amministrativa è stata curata dal dirigente dell’Area Promozione Sociale e Territoriale Pietrantonio Bevilacqua e dal suo staff. Notevole il contributo degli sponsor che hanno dato un supporto economico per finanziare le manifestazioni.

Si va dai grandi Festival - primo fra tutti quello Organistico di San Martino delle Scale giunto alla sua 37esima edizione che si terrà dal 20 luglio al 4 agosto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Vaglica - alle numerose serate di cabaret in piazza con artisti di fama. E ancora in calendario il concorso canoro “Una Voce per Marcello” previsto per sabato 27 luglio alle ore 21.30 in piazza Guglielmo II.

Diversi sono i tribute di artisti vari, sagre e feste patronali a Pioppo e San Martino delle Scale e Grisì dove sono previsti dal 16 al 24 agosto concerti, eventi sportivi, Circus Dance “Exes”, giochi pirotecnici e competizioni sportive a cura dell’associazione “Grisì da Vivere” che in sinergia con l’amministrazione porta avanti iniziative per la promozione del territorio.

Domenica 8 agosto il grande spettacolo di Radio 105 in tour “Lo Zoo di 105 con Paolo Noise” in piazza Guglielmo. A settembre ritorna il grande spettacolo per bambini “Festival Buskers a Monreale- Artisti di Strada e Musica e il “Gran Galà d’Estate Terza edizione”.

Domenica 15 settembre in piazza Guglielmo II ritorna dopo il successo degli scorsi anni la manifestazione canora “Canta Vip” promossa dalla testata giornalistica on line “Monreale News” diretta dal giornalista Enzo Ganci. Il 20 settembre si esibirà nello spettacolo musicale “Si Balla e Si Canta” l’artista napoletano Antonio Fornabaio sulle terrazze panoramiche di Villa Savoia. E per finire anche quest’anno verrà organizzato il Festival del Food con lo spettacolo musicale “La Domenica Italiana”.

Previste anche feste di danza in piazza grazie alla collaborazione di scuole del territorio ed eventi sportivi promossi dalle associazioni. “Una estate che accenderà i riflettori sul nostro territorio – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono- che va dai grandi festival ai piccoli eventi che hanno il principale obiettivo di animare la nostra città. Ringrazio tutte le istituzioni e gli enti che ci continuano a supportare e in particolar modo gli sponsor che attraverso il loro supporto ci hanno dato la possibilità di promuovere un calendario ricco di eventi. Un plauso al dirigente e a tutto lo staff che lavora con entusiasmo e professionalità”.

“Sarà un’estate meravigliosa grazie al calendario di eventi – ha aggiunto l’assessore allo Sport e Spettacolo Salvo Giangreco - che prevede musica, cabaret, danza, arte, sport . Non mancheranno gli appuntamenti consolidati come ‘La Notte Unesco’ con l’apertura dei monumenti nelle ore serali, il festival degli artisti di strada, il Festival del Food, un mix per soddisfare tutti i gusti e le età. Questa programmazione è il frutto di una operazione condivisa con la città”.