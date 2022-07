"Con noi l'estate è musica", il format di Noemi Fiotti in scena al Teatro Jolly

"L’Academy con noi è tutta un’altra musica" apre il sipario con l'evento di fine anno accademico. Appuntamento sabato 23 luglio alle ore 20:15 presso il Teatro Jolly per “Con noi l’estate è musica“, format ideato dall’Art Director Noemi Fiotti con la regia di Catia Sala collaborata dal coach Benny Giaconia, dal direttore palcoscenico Daniele Parrinello e gli assistenti palcoscenico Flavia Bargione e Alejandro Giaconia.

Durante la kermesse si esibiranno “Vocalists e Pianists di Con noi è tutta un’altra musica” alla presenza di importanti ospiti della sfera artistico musicale nazionale; prenderanno parte all’evento: maestro Ivan Lazzara Foniatra, vocal trainer di importanti artisti nazionali e internazionali, vocal coach Artisti Sanremo, Compositore, Arrangiatore, Ricercatore Vocale e Master Teacher presso alcune Università Estere, Collaboratore artistico dei Maestri Beppe Vessicchio e Luciano Cannito; l’attrice e produttrice Jana Manira attrice e produttrice cinematografica nonché talent scout per il canto e la recitazione; maestro Riccardo Dalli Cardillo Maestro, compositore e arrangiatore, direttore d’orchestra e per circa trent’anni ha collaborato con la Rai per dirigere colonne sonore di alcuni film del piccolo e grande schermo.

L’evento sarà arricchito dalla presenza della Coreografa Cristina Ingrassia e da un corpo di ballo facente parte sia del liceo coreutico di Palermo che da altre accademie di danza classica e moderna della città di Palermo. L’Art Director Dott. Noemi Fiotti ringrazia tutti coloro i quali si sono adoperati per l’ottima riuscita dell’evento artistico, lo staff e tutti gli intervenuti.