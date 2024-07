Tributo ai Pooh e ai Pink Floyd, opera dei pupi e il teatro di Costa: l'estate di Cefalù

La grande musica, il teatro, la danza e le tradizioni. Non manca nulla nel cartellone estivo varato dall’amministrazione comunale di Cefalù. Il programma del mese di luglio è ricco di eventi con location di particolare bellezza: il lungomare, il castello Bordonaro e poi ancora il teatro comunale Cicero e infine la frazione collinare di Sant’Ambrogio.

“Anche quest'anno – afferma il sindaco Daniele Tumminello – abbiamo voluto coniugare l’insieme delle arti in un variegato calendario di eventi che arricchiscono l’offerta turistica di Cefalù e ne colorano le sere d’estate: teatro, musica e concerti dal vivo, incontri d'autore sono le proposte che l'Amministrazione offre al pubblico. L’augurio è infatti quello di far trascorrere ai cittadini e agli ospiti in vacanza in città, momenti di svago, intrattenimento e arricchimento culturale. Un ringraziamento è inoltre doveroso all’impegno dell’assessore al Turismo e agli Spettacoli, Rosario Lapunzina, per il coordinamento organizzativo del cartellone estivo cefaludese”.

Si inizia con la musica, il 7 luglio, con un grande tributo ad una delle band storicamente più amate in Italia, i Pooh, e si finisce con il teatro comico di Lello Costa (il 28). In mezzo ci stanno la grande musica, come il tributo ai Pink Floyd del 13 luglio e il suggestivo live di Gaia, previsto sul lungomare il 26 luglio. E poi ancora il teatro che guarda alla tradizione, come lo spettacolo dei pupi, ispirato a Santa Rosalia, del 16 luglio e la letteratura con la presentazione del libro di Pif “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” del 24.

Spettacoli gratuiti a ritmo serrato che proseguiranno anche durante il mese di agosto.